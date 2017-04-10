Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились расширить взаимовыгодное сотрудничество

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в пятницу договорились расширить взаимовыгодное сотрудничество двух стран и урегулировать разногласия между ними на принципах взаимного уважения, сообщает ЕНВ.

Си Цзиньпин 6-7 апреля находился с официальным визитом в США. Переговоры лидеров стран проходили в закрытом режиме в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. Лидеры двух стран также сошлись во мнении, что их встреча, была "позитивной и плодотворной". Дональд Трамп принял приглашение Си Цзиньпина и посетит Пекин в этом году – дата визита еще не была согласована.

В ходе переговоров за прошедшие два дня Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили ключевые сферы двустороннего сотрудничества, в том числе глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

"Было большой честью принять в США наших гостей из Китая — председателя Си Цзиньпина и мадам Пэн Лиюань. Была установлена потрясающая доброжелательность и дружелюбие, но только время покажет, что будет с торговлей", — написал Трамп в Twitter.

По словам председателя КНР, его первая встреча с новым лидером США весьма важна для развития китайско-американских связей. Си Цзиньпин отметил, что в ходе встречи обе стороны смогли лучше понять друг друга, укрепили взаимное доверие, достигли консенсуса по многим важным вопросам и установили хорошие рабочие отношения.

Обе стороны должны еще сильнее углубить отношения, чтобы они лучше отвечали интересам двух стран и их народов, и работать над обеспечением мира и процветания во всем мире, сказал председатель КНР.

Он также отметил, что Пекин приветствует участие Вашингтона в сотрудничестве в рамках инициативы "Пояс и путь" и "Морской Шелковый путь 21-го века".

Перед началом второго раунда переговоров между лидерами двух стран высокопоставленные китайские и американские чиновники в пятницу запустили два новых механизма диалога по вопросам экономики, внешней политики и безопасности.

Кроме того, США и Китай подтвердили приверженность ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове. Пекин и Вашингтон условились "расширить сотрудничество и работать с международным сообществом, чтобы убедить КНДР мирным образом решить проблему и отказаться от незаконных оружейных программ".