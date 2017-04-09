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Стиль жизни

08 апреля 2017, 20:10
WWF поддержит лучший проект по освоению "дальневосточного гектара"

WWF поддержит лучший проект по освоению "дальневосточного гектара"

Лучший проект сможет претендовать на финансовую поддержку

Амурский филиал WWF поддержал конкурс на лучшую идею использования "дальневосточного гектара" в номинации "Экологическая деятельность". Победители конкурса, представившие лучшие идеи по использованию гектаров, будут награждены на третьем Восточном экономическом форуме, сообщает ЕНВ.

"Экологическая деятельность - это одна из важнейших номинаций, объявленного конкурса. Тем более, что 2017 год в соответствии с Указом Президента России объявлен "Годом экологии". Бережное использование земли, применение неистощительных технологий – вот на нужно делать упор. Надо собирать лучшие практики по этому направлению и их тиражировать", - уточнил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востока Валентин Тимаков.

Лучший проект сможет претендовать на финансовую поддержку WWF.

"Развитие Дальневосточного региона должно идти с учетом задач сохранения уникальной флоры и фауны. Проект "Дальневосточный гектар" представляет весьма широкие возможности для реализации частных инициатив, в рамках которых легче вести освоение территории не в ущерб природе. Специалисты Фонда оценят все поступившие заявки и выберут, какую из них поддержать. Что это будет – целевая закупка оборудования для проекта или финансовая поддержка – определится из содержания проекта", - сказал директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Петр Осипов.

Напомним, прием заявок на Второй Всероссийский конкурс идей "дальневосточный гектар" продлится до 15 июля 2017 года. Инициатором всероссийского конкурса выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) при поддержке Минвостокразвития России и Общественного совета Минвостокразвития России. Победители конкурса идей получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Метки: WWF, дальневосточный гектар

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