Правительство разрешит экспортерам отказаться применять нулевую ставку НДС

Правительство предлагает дать экспортёрам право отказаться от применения нулевой ставки НДС. Соответствующий законопроект принят в первом чтении в Госдуме, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

По словам замминистра финансов Ильи Трунина, изменения в Налоговый кодекс направлены на поддержку экспорта из Российской Федерации. Предусматриваются два изменения в порядок применения налога на добавленную стоимость. Во-первых, после принятия законопроекта налогоплательщики смогут не применять нулевую налоговую ставку.

"Это позволит мелким или нерегулярным экспортёрам не связываться с громоздкими процедурами возмещения НДС при экспорте", — пояснил Трунин.

Во-вторых, законопроект даёт возможность применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров в почтовых отправлениях. Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский подчеркнул, что законопроект существенно облегчит жизнь

Бюджет теряет около 1 триллиона рублей от применения серых схем при уплате НДС, сказал депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, комментируя законопроект о возможности отказа экспортёров от применения нулевой ставки НДС.

Фракция ЛДПР поддерживает законопроект, так как он приведёт к пополнению бюджета. "В случае если экспортёры отказываются от нулевой ставки, то мы применяем ставку 18 процентов, и это дополнительные доходы бюджета", — сказал Катасонов.

Он отметил, что в России собирают около 3 триллионов НДС, а возмещение для экспортёров нефти и нефтепереработка составляет порядка 1 триллиона 200 миллиардов. Около 1 триллиона бюджет теряет от применения серых и теневых схем при уплате НДС.

Депутат обратил внимание, что вся дискуссия при обсуждении законопроекта свелась к обсуждению, насколько совершенна налоговая система. "Президент поручил подготовить новую концепцию налоговой реформы, и Правительству нужно сосредоточиться на этом", — уверен депутат. В ЛДПР считают, что от НДС надо вообще отказаться и перейти на налог с продаж — "абсолютно понятный и чётко администрируемый".