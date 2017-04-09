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Экономика

08 апреля 2017, 16:30
Увеличился поток экспорта сельскохозяйственной продукции из Приморского края

Увеличился поток экспорта сельскохозяйственной продукции из Приморского края

Основными импортерами приморской продукции по-прежнему являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Поток экспорта сельскохозяйственной продукции в страны АТР из Приморского края существенно возрос. Также увеличился вывоз в регионы России, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В отделении приморского филиала ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений" Россельхознадзора корреспондентам сообщили, что за март 2017 года на 30 % возросла скорость поставки продукции, произведенной в Приморском крае, за пределы региона.

Таким образом, в феврале этого года экспертами было заявлено ровно 29,5 тыс. тонн отправленной на экспорт и в другие российские регионы произведенной продукции, тогда как в марте этот показатель увеличился и составил 41,5 тыс. тонн.

Эксперты также сделали акцент на том, что увеличения экспорта в Японию и Республику Корея произошло по таким видам сельхозпродукции как соя и кукуруза. В феврале, в основном в Японию и Республику Корея, ушло 11 тыс. тонн зерна кукурузы, в марте эти показатели увеличились - 15 тыс. тонн. Импорт сои в Китай увеличился с 10,2 до 13,9 тыс. тонн.

В другие российские регионы в большинстве своем наблюдается значительное увеличение поставок продуктов переработки сои (соевой муки и шрота) – с 6,9 до 10,6 тыс. тонн, а также зернопродукции – с 250 тонн в феврале до 2 тыс. тонн в марте.

Вся отправленная за пределы края продукция прошла проверку на соответствие фитосанитарным требованиям как стран-импортёров, так и российским нормам.

"Стандарты качества российских продуктов питания выше, чем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, - отмечает ведущий политолог Приморья, эксперт в области агропромышленной политики Наталья Коломейцева. – Так, например, если в России запрещено использование любых добавок при производстве молока, то в КНР даже после так называемого "меламинового скандала", власти страны пошли не на запрет добавления меламина, а только лишь на снижении его доли в готовом продукте – до 2,5 мг на 1 кг молока (или молочного продукта). Российская продукция крайне популярна в Поднебесной и других странах АТР, где за прошедшие годы уровень доходов населения повысился в разы, что привело к повышению покупательской способности у значительной части населения. Так, если в 1990 году располагаемый доход на душу населения в Китае был чуть более 1,5 тыс. юаней, то в 2010 году он превысил отметку в 19 тысяч".

Метки: сельское хозяйство, эеспорт

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