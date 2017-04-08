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Экономика

07 апреля 2017, 17:10
Минвостокразвития предложили Госдуме выдавать "Дальневосточный гектар" под охотугодья

Минвостокразвития предложили Госдуме выдавать "Дальневосточный гектар" под охотугодья

В настоящий момент земли охотугодий не могут быть выданы получателям гектаров

Земельные участки в рамках программы "Дальневосточный гектар" под создание на нем охотничьих угодий будет выдаваться пользователю только с условием создания охотничьей инфраструктуры, сообщил вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по итогам совещания с губернаторами, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

 "Мы будем в охотничьих угодьях оставлять только те части охотничьих угодий, которые нужны под строительство охотничьей инфраструктуры. Охота – дело хорошее, но все же строительство жилья, бизнес, сельское хозяйство для нас более важно. Охотятся люди будут на свободных территориях. А там, где будут заявки, будет выделяться земля для хозяйственного освоения", - сказал Трутнев.

Он отметил, что соответствующие поправки будут внесены в закон о "дальневосточном гектаре", и сообщил, что охотиться люди смогут на свободных территориях.

"У нас возникают прообразы новых населенных пунктов. Неужели мы не будем их создавать, скажем, пусть тут лес растет, люди пусть охотятся. Иногда в охотничьем хозяйстве на одного охотника приходятся десятки тысяч гектаров", - подчеркнул Трутнев.

По его словам, это не означает, что будет создан какой-то лимит на выдачу "дальневосточных гектаров" под охотугодья.

Напомним, в настоящий  момент земли охотугодий не могут быть выданы получателям гектаров. Так, в Еврейской автономной области из-за этого оказались "закрыты" 85% всех земель области. Для решения проблемы, в Минвостокразвития разработали соответствующие поправки в федеральный закон.

Как отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочей поездки в Еврейскую автономную область: "Данные предложения в закон уже согласованы в государственном правовом управлении Президента Российской Федерации. Это важное согласование. Сегодня мы работаем над тем, чтобы наши предложения были приняты в эту весеннюю сессию Государственной Думой, до 3 июля, после чего подобные ограничения будут сняты".

Метки: дальневосточный гектар, охотугодья

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