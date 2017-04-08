Состоялось открытие центра современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке

Во Владивостоке состоялось открытие четырёх новых выставочных залов в Центре современного искусства "Артэтаж". На 380 квадратных метрах второго и третьего этажей старинного особняка разместились самые разные работы - картины, панно, инсталляции и скульптуры, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

В торжественной церемонии открытия приняли участие поклонники живописи, художники, галеристы, представители общественности. С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева.

"Сегодня можно с уверенностью сказать – мечты сбываются, - отметила Елена Щёголева. – Ведь еще несколько лет назад жители Владивостока только могли мечтать о том, что в городе будет настоящий центр современного искусства. На его появление повлияло решения двух человек. Это Александр Городний, который передал в дар городу Владивостоку свою коллекцию, и глава Владивостока Игорь Пушкарёв, который принял решение создать муниципальный центр современного искусства и разместить его в старинном особняке – доме Демби".

И вот спустя два года "Артэтаж" предстал перед горожанами во всей красе. В здании проведены масштабные ремонтные работы. Здесь обновлены инженерные коммуникации, полы, стены. Особое внимание уделено элементам, сохранившимся в особняке со времён постройки. Так, были сохранены медные таблички, коммуникационные трубы, кованые перила лестниц, метлахская плитка, уникальная лепнина, двери между помещениями, установленные в старинном доме изначально. В 2017 году уже во всех выставочных залах запланирована 21 выставка.

По замыслу коллекционера, галериста Александра Городнего в залах на втором этаже будут располагаться временные выставки, а на третьем – постоянная экспозиция.

"Мы представляем здесь настоящую классику – это работы Оскара Рабина, Эрнста Неизвестного, Михаила Шемякина, на втором этаже готовим большую выставку "Посмотри на Владивосток" в честь Дня города, а сейчас здесь можно увидеть работы Евгения Макеева, Виктора Серова и многих других художников, - рассказал Александр Городний. – Огромная благодарность тем художникам, с которыми я начинал, которые помогали мне собирать коллекцию, а также администрации Владивостока, ведь ранее я неоднократно пытался доказать всем властям, что городу необходимо выставочное пространство".