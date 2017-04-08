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Стиль жизни

07 апреля 2017, 16:10
Состоялось открытие центра современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке
Состоялось открытие центра современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке
Состоялось открытие центра современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке

Состоялось открытие центра современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке

В 2017 году уже во всех выставочных залах запланирована 21 выставка

Во Владивостоке состоялось открытие четырёх новых выставочных залов в Центре современного искусства "Артэтаж". На 380 квадратных метрах второго и третьего этажей старинного особняка разместились самые разные работы - картины, панно, инсталляции и скульптуры, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

В торжественной церемонии открытия приняли участие поклонники живописи, художники, галеристы, представители общественности. С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева.

"Сегодня можно с уверенностью сказать – мечты сбываются, - отметила Елена Щёголева. – Ведь еще несколько лет назад жители Владивостока только могли мечтать о том, что в городе будет настоящий центр современного искусства. На его появление повлияло решения двух человек. Это Александр Городний, который передал в дар городу Владивостоку свою коллекцию, и глава Владивостока Игорь Пушкарёв, который принял решение создать муниципальный центр современного искусства и разместить его в старинном особняке – доме Демби". 

И вот спустя два года "Артэтаж" предстал перед горожанами во всей красе. В здании проведены масштабные ремонтные работы. Здесь обновлены инженерные коммуникации, полы, стены. Особое внимание уделено элементам, сохранившимся в особняке со времён постройки. Так, были сохранены медные таблички, коммуникационные трубы, кованые перила лестниц, метлахская плитка, уникальная лепнина, двери между помещениями, установленные в старинном доме изначально. В 2017 году уже во всех выставочных залах запланирована 21 выставка.

По замыслу коллекционера, галериста Александра Городнего в залах на втором этаже будут располагаться временные выставки, а на третьем – постоянная экспозиция.

"Мы представляем здесь настоящую классику – это работы Оскара Рабина, Эрнста Неизвестного, Михаила Шемякина, на втором этаже готовим большую выставку "Посмотри на Владивосток" в честь Дня города, а сейчас здесь можно увидеть работы Евгения Макеева, Виктора Серова и многих других художников, - рассказал Александр Городний. – Огромная благодарность тем художникам, с которыми я начинал, которые помогали мне собирать коллекцию, а также администрации Владивостока, ведь ранее я неоднократно пытался доказать всем властям, что городу необходимо выставочное пространство".

Метки: Артэтаж, выставка

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