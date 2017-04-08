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Экономика

07 апреля 2017, 15:40
Росрыболовство 18-19 мая проведет аукцион по продаже долей квот на добычу крабов на Дальнем Востоке

Росрыболовство 18-19 мая проведет аукцион по продаже долей квот на добычу крабов на Дальнем Востоке

На торги выставлены 24 лота "прибрежных" квот в Сахалинской области, Камчатском и Приморском краях

Федеральное агентство по рыболовству запланировано  на  18-19 мая 2017 года проведение аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных беспозвоночных для осуществления прибрежного рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, сообщает ЕНВ.

На торги выставлены 24 лота: 3 лота краба камчатского, 3 лота краба синего, 3 лота краба волосатого четырехугольного, 6 лотов краба-стригуна опилио – в подзоне Приморье (южнее м. Золотого), 3 лота краба колючего в Южно-Курильской зоне, 3 лота краба-стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне, 3 лота краба волосатого четырехугольного в Камчатско-Курильской подзоне.

В соответствии с правилами проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи, участниками аукциона могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации.

В случае проведения аукциона по продаже права на заключение договора для осуществления прибрежного рыболовства заявители должны быть зарегистрированы в соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации.

В этой связи Росрыболовство информирует, что для участия в аукционе заявитель должен быть зарегистрирован:

  • на лоты № 1-15 - в Приморском крае;
  • на лоты № 16-18 - в Сахалинской области;
  • на лоты № 19-24 - в Камчатском крае.

В соответствии с правилом проведения аукционов, договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) крабов будут заключены органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации с победителями аукциона со сроком действия по 31 декабря 2026 года.

Информация о проведении аукциона размещена на сайте Росрыболовства.

Метки: аукцион, Росрыболовство

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