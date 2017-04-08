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Общество

07 апреля 2017, 14:50
В Приморье прошла тренировка по нанесению массированного огневого удара

В Приморье прошла тренировка по нанесению массированного огневого удара

Тренировка корабельных сил, дальней авиации и береговых ракетных комплексов прошла к предстоящему параду 9 мая

В Приморском крае и акватории залива Петра Великого прошла совместная тренировка корабельных сил и подразделения береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота с самолётами дальней авиации ВКС России и истребителями Восточного военного округа, сообщает ЕНВ.

В совместной тренировке были задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов", корабельная ударная группа в составе трёх ракетных катеров и дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота, четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России и два многоцелевых сверхманёвренных истребителя Су-35С Восточного военного округа.

Расчетам БРК "Бастион" и экипажам Ту-22М3 под прикрытием Су-35С была поставлена задача, нанести массированный огневой удар по корабельной ударной группе условного противника. Корабли Тихоокеанского флота, в свою очередь отрабатывали задачи противовоздушной обороны на переходе морем.

В ходе тренировки самолеты дальней авиации отработали задачи по поиску и уничтожению кораблей условного противника с условным пуском противокорабельных ракет и бомбометаниями. Расчеты БРК "Бастион" совершили скрытный марш из места постоянной дислокации на стартовую позицию, сходу развернули технику и также произвели электронные пуски противокорабельных ракет. Корабельные силы флота, в рамках решения задач ПВО отработали вопросы радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных отвлекающих и уводящих целей и с входом самолётов в зоны огневого поражения зенитных средств кораблей провели условные ракетные пуски.

По мнению руководителей учения все поставленные на тренировку задачи были успешно решены на земле, в воздухе и на воде.

Метки: ТОФ

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