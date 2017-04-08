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В мире

07 апреля 2017, 12:00
Активист подал в суд на правительства Китая и Северной Кореи за загрязнение воздуха

Активист подал в суд на правительства Китая и Северной Кореи за загрязнение воздуха

За частую судебные иски подаются, когда загрязнение воздуха в Корее находится на высочайшем уровне

Активист-эколог и юрист из Сеула подали иск о компенсации вреда против правительства СевернойКореи и Китая. В жалобе, поданной в Центральный районный суд в столицу Республики Корея, президент корейского зеленого фонда Чой Юл рассказал об огромных последствиях загрязнения атмосферы. Позже к нему присоединился адвокат Ан Кюн-дже и остальные жители, сообщает ЕНВ.

"Степень загрязнения воздуха, вызванного мелкой пылью, достигла невыносимого уровня. Являясь членом международного сообщества, Китай несет ответственность за систему контроля загрязнения воздуха. Но в действительности, это не так", - рассказал Чой Юл.

Адвокат Ан Кюн-дже в свою очередь поддержал главу зеленого фонда и рассказал о том, как он сам пострадал от этой самой мелкой пыли. В жалобе, Ан указал, что он начал страдать от астмы после похода на гору Бонгуи в марте 2017 года. В этот период времени уровень загрязнения воздуха находился на достаточно высоком значении.

Оба жителя также отрицательно высказались в адрес правительства КНР и КНДР. Пять других жителей также присоединились к Ан и Чой в иске. Каждый из них требует 3 млн. вон ($ 2,669) в качестве компенсации.

"Конституция Северной Кореи гласит, что каждый человек имеет право стремится и добиваться счастья, а проблема загрязнения воздуха демонстрирует, что правительство не может донести это до людей", - сказали они.

За частую судебные иски подаются, когда загрязнение воздуха в Корее находится на высочайшем уровне. Весна – является тем периодом временем, когда уровень загрязнения воздуха усиливается. Министерство правительства говорит, что большинство твердых частиц в воздух поступает из Китая.

Подданный иск может стать вновь причиной возобновления дискурса о том, виноват ли Китай в мелкой пыли в Корее.

"Большая часть загрязняющих веществ поступает из нашей среды обитания, но правительство обвиняет автомобили, Китай и даже приготовление рыбы скумбрии в течение многих лет", - отметил в недавнем интервью Financial Times профессор Ким Донг Сул из университета Кюнг Хи.

Ким рассказал The Korea Times о том, что исследовательская группа его школы обнаружила, - Китай виновен лишь в 30 процентах тонкой пыли.

По мнению экспертов, большая часть загрязнения приходится на угольные электростанции в Корее и заводы, которые выбрасывают твердые частицы без тщательного регулирования, что является недочетом со стороны правительства. Они настаивают на том, чтобы правительство прекратило использование устаревших угольных электростанций и активно занималось поиском возобновляемых источников энергии для сокращения выбросов мелкой пыли.

Этот иск также является отражением общественного недовольства правительства в отношении борьбы с загрязнением воздуха. В прошлые выходные люди организовали акцию протеста в центре Сеула, потребовав от правительства более оперативно решения проблемы. Еще одна встреча запланирована на июнь.

Профессор Ким сказал, что судебный процесс добился значимого успеха. "Хотя этот иск является символическим актом и вряд ли привлечет внимание любой страны, но он напоминает людям о важности качества воздуха и побуждает людей что-то делать", - подытожил он.

Метки: загрязнение воздуха, пыль

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