В КоАП расширят перечень экологических правонарушений

На федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован проект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

Проект поправок предусматривает выделение отдельного состава административного правонарушения, связанного с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований по обращению с отходами животноводства в отдельную статью (ст.6.34 КоАП), и дополнение этой статьей главы 6 Кодекса Российской Федерации об административных РФ, посвященной правонарушениям, посягающим на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Также проектом поправок предусмотрено увеличение размеров штрафов за нарушение законодательства об экологической экспертизе.

Теперь несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов животноводства – влечёт наложение административного штрафана граждан в размере от двух тысяч рублей, ранее сумма данного штрафа была от 1 до 2 тысяч рублей. На должностные лица сумма штрафа составляет от 20 до 30 тысяч рублей, вместо суммы в 2-5 тысяч. И, конечно, не обошла эта часть стороной и юридические лица. Теперь размер штрафа составляет от 50 до 250 тысяч рублей, вместо ранее действовавших 20-50 тысяч. рублей.

Отметим, что размеры штрафов за административные правонарушения, связанные с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства, а также с нарушением законодательства об экологической экспертизе не пересматривались с 2007 года.