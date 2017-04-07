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Общество

07 апреля 2017, 09:00
Авиалесоохрана: О текущей лесопожарной обстановке в России на апрель-сентябрь

Авиалесоохрана: О текущей лесопожарной обстановке в России на апрель-сентябрь

Федеральное ведомство разработало прогноз рисков ЧС в лесах России

На сегодняшний день в лесах уже в 32 регионах России всех федеральных округов, кроме Уральского, сошел и активно сходит снежный покров, что значительно увеличивает риск возникновения лесных пожаров, т.к. погодный фактор являются определяющим в распространении огня от выжиганий сухой травы, не затушенных костров на лесных территориях, сообщает ЕНВ.

Лесопожарные службы приведены в режим повышенной готовности.

По ситуации на 6 апреля лесопожарнымислужбами Республики Крым, Краснодарского, Забайкальского, Приморского Хабаровского краях, Псковской, Амурской областей, Республики Бурятия, Еврейской автономной области ликвидировано 239 пожаров на площади 42,7 тысяч га.

По ситуации на 6 апреля проводятся работы по ликвидации 14 лесных пожаров на площади 4 689 га,в том числе:

  • 8 пожаров на землях лесного фонда на площади 3 965 га (Амурская область);
  • 1 пожара на землях лесного фонда на площади 650 га (Забайкальский край);
  • 1 пожара на землях лесного фонда на площади 25 га (Приморский край);
  • 2 пожаров на землях лесного фонда на площади 16 га (Еврейская АО);
  • 1 пожара на землях лесного фонда на площади 3 га (Краснодарский край).
  • 1 пожара на землях иных категорий на площади 30 га (Амурская область – Свободненский район).

Введен режим ЧС в 2 субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края, в Зейском районе Амурской области.

Введен режим ОПР в 6 субъектах Российской Федерации : на всей территории Иркутской области, Приморского края, Республики Бурятия, в 25 муниципальных районах Забайкальского края, в 4 муниципальных районах Ростовской области, в 18 муниципальных районах Амурской области.

Все пожары в лесу (100%)  возникли в результате перехода огня самовольных выжиганий сухой травы на землях сельхозназначения, госземзапаса и иных категорий, а также неосторожного обращения с огнем в лесу. В последние годы увеличилось количество лесных пожаров, в т.ч. ранневесенних, в труднодоступных районах, что связано с ростом количества вездеходной техники у местного населения и организаций различного профиля деятельности.

В целях упреждающего реагирования региональных лесных ведомств и лесопожарных служб, органов власти различного уровня и заинтересованных ведомств, Федеральной Авиалесоохраной разработан долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах России на апрель-сентябрь 2017 года.

Данный прогноз является уникальным продуктом, т.к. его разработка проводилась на установлении взаимосвязи между данными Росгидромета о запасах снежного покрова на март,  долгосрочного прогноза погоды и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов. Важно отметить, что при равных погодных условиях пожарная опасность разных типов лесов, например, сосняков и ельников, возникает с разной скоростью, что также учитывалось при разработке прогноза.

Прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь 100% пожаров весеннего и осеннего периода возникают по причине человеческого фактора. В летний период в человеческому фактору добавляются грозы, по причинам которых возникает около 15% лесных пожаров. Также важна роль раннего обнаружения пожаров, для чего лесопожарные службы проводят наземный и авиационный мониторинг, а также оснащают леса системами видеонаблюдения. Тушение пожаров проводится как ручным способом, так и с применением наземной и авиационнойлесопожарной техники.

На сегодняшний день численность лесных пожарных в России составляет более 30 тысяч человек. К тушению может быть привлечено более 22 тысяч единиц наземной техники лесопожарных служб. Для выполнения авиалесоохранных работ планируется использовать не менее 300 воздушных судов.

В соответствии с долгосрочным прогнозом, риск повышенного возникновения лесных пожаров, превышающий среднемноголетние значения, ожидается:

Метки: Авиалесоохрана, пожары 2017

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