Определена компания, которая будет осуществлять реализацию списанного вооружения

Указом Президента Российской Федерации предлагается предоставить министерству обороны Российской Федерации право осуществлять реализацию по рыночной стоимости без проведения торгов находящихся в оперативном управлении этого министерства и подведомственных ему организации обществу с ограниченной ответственностью "ТрансЛом", сообщает ЕНВ.

Ранее данное право было отдано ЗАО "Ремдизель" и ООО "Автомобильный завод УРАЛ".

Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЛом"– динамично развивающаяся промышленная компания в области заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов. В настоящее время ООО "ТрансЛом" занимает ведущие позиции на рынке услуг по разделке всех видов железнодорожного подвижного состава, ведет активную работу по определению ремонтопригодности и ремонту деталей для ОАО "РЖД", вагоноремонтных предприятий. Для взаимодействия с сетью железных дорог 15 представительств общества расположены в крупных региональных центрах России, где сосредоточена вся необходимая для бизнеса инфраструктура филиалов и дирекций ОАО "РЖД".

Полагается, что предоставление приоритетного права специализированной организации ООО "ТрансЛом" на приобретение лома черных и цветных металлов, образованного от списанного (утилизированного) имущества, позволит значительно сократить сроки освобождения территорий Минобороны России от экологически опасных вторичных материалов, уменьшить затраты на хранение указанных материальных средств, снизить риски их утраты (хищения) и исключить негативную реакцию в средствах массовой информации.

В Приморском крае только в городе Уссурийске ООО "ТрансЛом" осуществляет свою деятельность. Рабочие занимаются разделкой всех видов железнодорожного подвижного состава, ведут активную работу по определению ремонтопригодности и ремонту деталей для ОАО "РЖД".

Данные поправки позволят увеличить количество рабочих мест на отдалённых предприятиях ООО "ТрансЛом", что повлияет не только на статус компании, но и увеличит уровень жизни отдельных рабочих.

Отмечается, что внесение данных изменений не приведет к росту числа федеральных государственных гражданских служащих Министерства обороны Российской Федерации и не потребует привлечения дополнительных бюджетных средств.