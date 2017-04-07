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Общество

06 апреля 2017, 21:40
В Хорольском районе возбуждено уголовное дело в отношении зампреда Думы

В Хорольском районе возбуждено уголовное дело в отношении зампреда Думы

Путем обмана из бюджета Думы Хорольского муниципального района похищено свыше 50 тыс. рублей

Следственным комитетом Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Думы Хорольского муниципального района Александры Павлушко. Она подозревается в мошенничестве, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По версии следствия, в период времени с марта по июнь 2015 года подозреваемая, исполняя обязанности председателя Думы Хорольского района, заключила от имени Думы договоры с физическим лицом, то есть с сама с собой.

Согласно условиям договора исполнитель должен был оказывать услуги переплета (сшивания) документов Думы, подлежащих хранению. При этом, данная работа фактически выполнена другим сотрудником Думы и ей за это выплачена ежемесячная заработная плата.

Тем не менее, злоумышленница предоставила в бухгалтерию Думы Хорольского муниципального района соответствующие документы и ей на основании платежных получений были перечислены денежные средства. Таким образом, путем обмана из бюджета Думы Хорольского муниципального района похищено свыше 50 тыс. рублей. Похищенными деньгами фигурантка распорядилась по своему усмотрению.

 В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения. Преступление выявлено сотрудниками полиции.

Метки: мошенничество, СК РФ, Хорольский район

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