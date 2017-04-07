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Экономика

07 апреля 2017, 00:00
В июле 2017 года буде подписано соглашение с Китаем о дальнейшем развитии "Приморье-1" и "Приморье-2

В июле 2017 года будет подписано соглашение с Китаем о дальнейшем развитии Приморье-1 и Приморье-2

Грузооборот международного транспортного коридора "Приморье-1" вырос в 2 раза

На данный момент Минвостокразвития работает по двум критериям, именно - с правительством и властными структурами, с операторами и инвесторами. В министерстве заявляют, что компании из КНР активно демонстрируют заинтересованность в сфере строительства дорожных магистралей, сообщает ЕНВ.

"Мною уже отмечалось, что совсем недавно китайская корпорация ChinaMerchantsGroupе, наиболее высокопоставленный партнер Приморья на данный момент, провел практическое исследование территорий будущей работы,транспортных коридоров, портов и инфраструктуры", - сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Как ранее сообщалось в министерстве развития Дальнего Востока, первое соглашение об улучшении позиции транспортных коридоров получено российской стороной от экспертов их китая 13 января этого года. Тем не менее, документ потребовал более глубоких пунктов. И на прошлой недели дополненный и улучшенный вариант отправлен партнерам из Китайской Народной Республики.

"Мы рассчитываем, что подписания документа случится до середины 2017 года. Если формат документа будет достаточно конкурентабельным, то, возможно, мы подпишем его в мае. Но не позже июля", - рассказал министр.

Проект транспортных коридоров международного уровня "Приморье-1" и "Приморье-2" каждый год будет вести к улучшению внутреннего регионального производства на 5%. К 2030 году грузоперевозки продукции могут достичь 45 млн тонн, ранее упоминало правительство региона. До 2020 года в транспортные коридоры будет инвестировано 300 млрд рублей.

МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края. В рамках реализации проектов развития транспортных коридоров предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Предусмотрено значительное упрощение приграничных процедур для транзитных грузов с российской и китайской стороны. По оценкам международных экспертов, объем грузопотока по МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" оценивается в 45 млн тонн зерновых и контейнерных грузов к 2030 году (23 млн тонн зерновых и 22 млн тонн контейнерных грузов, 1,8 млн TEU – контейнеров в 20-футовом эквиваленте). Дополнительная выручка портовых и транспортных компаний к 2030 году оценивается в 91 млрд руб. в год (портов – 40 млрд руб., железнодорожного и автодорожного транспорта - 51 млрд руб.). Проведенные расчеты показывают, что инвестиции в создание МТК окупаются за 10 лет с доходностью 10% годовых.

Транспортный коридор "Приморье-1" свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию "Гродеково", Пограничный район Приморья и порты на востоке Приморья. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через российские порты на востоке Приморья. На линии дорожного полотна транспортного маршрута "Приморье-1" проходят работы по улучшению и реконструкции. Стройка финансируется за счет федерального и региональных бюджетов.

За январь–февраль текущего года грузооборот по МТК "Приморье-1" составил 1238 контейнеров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузооборот увеличился в 2 раза. 

"Приморье-2" свяжет порты юго-запада Приморья - Посьет, Зарубино и Славянка - с провинциями Китая, что позволит доставлять быстро грузы из северо-восточных территорий КНР в юго-восточные провинции Китая, а также в страны АТР и в обратном направлении. В реализации этого проекта уже участвуют группа компаний "Сумма" и целый ряд китайских компаний.

Метки: Минвостокразвития, Приморье-1, Приморье-2

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