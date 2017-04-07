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Япония

06 апреля 2017, 20:50
В Японии врачей-хирургов начнут подготавливать к XXXII летним Олимпийским играм

В Японии врачей-хирургов начнут подготавливать к XXXII летним Олимпийским играм

Повышение квалификации будет проводиться в рамках контртеррористической подготовки

В рамках антитеррористических мерв преддверии XXXII летних Олимпийских и Параолимпийских игр 2020 году в Токио, министерство здравоохранения будет обучать врачей-хирургов по специальной программе, при которой они смогут лечить повреждения от взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и ножей, начиная уже с этого года, сообщает ЕНВ.

Данная мера была предпринята на фоне частых терактов по всему миру, и простимулирована желанием министерства подготовится к таким событиям.В нынешнее время есть достаточно ограниченное число хирургов в стране, которые смогут оперативно обрабатывать такие раны.

Отметим, что хирургические операции с людьми, ранеными при стрельбе или взрывах, требуют специализированного анализа, отличной от обычных хирургических операций.

Часто состояние пациента на месте происшествия не является стабильным, и врачи, как правило, не могут позволить себе долгое обследование пациента. Вместо этого они вынуждены провести срочную операцию, констатируя повреждение органов пациента основываясь на визуальное и тактильное обследование. Поэтому врачи должны иметь навыки и знания, чтобы быстро определить процедуры, необходимые для различных органов человека.

Учебные семинары запланированы в текущем году для хирургов и реаниматологов,которые имеют опыт оперативного лечения травм, и так же для тех, кто знаком с травмами грудной клетки и брюшной полости. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения выделил из бюджета на эти цели11 млн. йен, и ожидается, что около 10 врачей получат нужное обучение.

Учебные занятия включат в себя лекции о том, как обращаться с пациентами, беря во внимания случаи террористических атак за рубежом, оказание психологической помощи раненым, а также практикуоперации на живых животных.

Метки: врачи, Олимпиада

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