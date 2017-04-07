Роспотребнадзор назвал причины угольной пыли в Находке

Депутаты пригласили руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анну Попову, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

По мнению Анны Поповой сложности в защите прав жителей Приморского города Находки дышать чистым воздухом были связаны с отсутствием соответствующих нормативов. Анна Попова напомнила, что перевалкой подобных грузов в стране ранее занимались только специализированные порты. "В советское время у нас был, и сейчас это сохраняется, норматив исключительно для работников - шахтеров, для тех, кто имеет пыль в воздухе рабочей зоны. Не было необходимости нормировать угольную пыль в атмосферном воздухе в жилой застройке, потому что такого не было никогда", - отметила главный санитарный врач.

Сегодня в Находке открытой перевалкой угля занимаются 12 стивидорных компаний. Отсутствие адекватных мер защиты окружающей среды сделало невыносимой жизнь горожан. Они регулярно выходят на митинги, с требованием вернуть им возможность дышать, жить в чистых квартирах, ходить по чистым улицам.

Причина того, что творится сегодня в Находке и других портах страны, где отгружают уголь, – уход государства от регулирования размещения того или иного объекта. Роспотребнадзор не выдает экспертных заключений или разрешений на это. "По факту, что не запрещено, то разрешено", - сказала Анна Попова.

Впрочем, главный санитарный врач сообщила, что сейчас Роспотребнадзор оперативно создал и уже две недели применяет в Приморье методику измерения и нормирования угольной пыли в жилых зонах. Она также добавила, что за прошедшие три месяца территориальное управление Роспотребнадзора во Владивостоке пять раз обращалось в суд с требованием приостановить деятельность объектов - нарушителей. "Суд не приостановил ни разу, ограничившись наложением штрафов", - отметила Анна Попова.

В Госдуме РФ не первый раз публично обсуждают проблему угольной пыли. В феврале два думских комитета – по экологии и охране окружающей среды и по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рассматривали ее на заседании совместной рабочей группы с приглашением экспертов и представителей профильных министерств. Вопрос поднимался и на пленарном заседании Госдумы. Однако проблема намного сложней, чем кажется, и не решается просто в ходе выступлений, уверен депутат от Приморья Виктор Пинский.

"В течение последних двух месяцев в ежедневном режиме плотно общаюсь с руководителями федеральных структур, жителями. Лишь недавно Роспотребнадзор и Росприроднадзор определились с тем, чего им не хватает, чтобы принимать меры в интересах жителей Находки. Прокуратура просит упростить порядок аннулирования лицензии стивидоров. Я вижу, что нужно вносить изменения в правила оказания услуг по перевалке грузов морских портах. Добросовестные стивидоры сами просят о том, чтобы были введены общие для всех правила, Ассоциация морских портов – только "за". Проблему нужно решать быстро и комплексно с участием ученых, экспертов, общественников, должен быть координатор. То, что решение точно есть, нам говорит опыт Японии, которая принимает у себя этот же уголь", - сказал депутат.