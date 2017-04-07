Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

06 апреля 2017, 15:30
Роспотребнадзор: Угольной пыли в жилых массивах в советские времена не было

Роспотребнадзор назвал причины угольной пыли в Находке

Прокуратура просит упростить порядок аннулирования лицензии стивидоров

Депутаты пригласили руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анну Попову, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

По мнению Анны Поповой сложности в защите прав жителей Приморского города Находки дышать чистым воздухом были связаны с отсутствием соответствующих нормативов. Анна Попова напомнила, что перевалкой подобных грузов в стране ранее занимались только специализированные порты. "В советское время у нас был, и сейчас это сохраняется, норматив исключительно для работников - шахтеров, для тех, кто имеет пыль в воздухе рабочей зоны. Не было необходимости нормировать угольную пыль в атмосферном воздухе в жилой застройке, потому что такого не было никогда", - отметила главный санитарный врач.

Сегодня в Находке открытой перевалкой угля занимаются 12 стивидорных компаний. Отсутствие адекватных мер защиты окружающей среды сделало невыносимой жизнь горожан. Они регулярно выходят на митинги, с требованием вернуть им возможность дышать, жить в чистых квартирах, ходить по чистым улицам.

Причина того, что творится сегодня в Находке и других портах страны, где отгружают уголь, – уход государства от регулирования размещения того или иного объекта. Роспотребнадзор не выдает экспертных заключений или разрешений на это. "По факту, что не запрещено, то разрешено", - сказала Анна Попова.

Впрочем, главный санитарный врач сообщила, что сейчас Роспотребнадзор оперативно создал и уже две недели применяет в Приморье методику измерения и нормирования угольной пыли в жилых зонах. Она также добавила, что за прошедшие три месяца территориальное управление Роспотребнадзора во Владивостоке пять раз обращалось в суд с требованием приостановить деятельность объектов - нарушителей. "Суд не приостановил ни разу, ограничившись наложением штрафов", - отметила Анна Попова.

В Госдуме РФ не первый раз публично обсуждают проблему угольной пыли. В феврале два думских комитета – по экологии и охране окружающей среды и по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рассматривали ее на заседании совместной рабочей группы с приглашением экспертов и представителей профильных министерств. Вопрос поднимался и на пленарном заседании Госдумы. Однако проблема намного сложней, чем кажется, и не решается просто в ходе выступлений, уверен депутат от Приморья Виктор Пинский.

"В течение последних двух месяцев в ежедневном режиме плотно общаюсь с руководителями федеральных структур, жителями. Лишь недавно Роспотребнадзор и Росприроднадзор определились с тем, чего им не хватает, чтобы принимать меры в интересах жителей Находки. Прокуратура просит упростить порядок аннулирования лицензии стивидоров. Я вижу, что нужно вносить изменения в правила оказания услуг по перевалке грузов морских портах. Добросовестные стивидоры сами просят о том, чтобы были введены общие для всех правила, Ассоциация морских портов – только "за". Проблему нужно решать быстро и комплексно с участием ученых, экспертов, общественников, должен быть координатор. То, что решение точно есть, нам говорит опыт Японии, которая принимает у себя этот же уголь", - сказал депутат.

Смотрите также:
30.03.2017
Открытая перевалка угля в Находке создает большие экологические проблемы в регионе

Метки: угольная пыль

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Минвостокразвития предложили Госдуме выдавать "Дальневосточный гектар" под охотугодьяМинвостокразвития предложили Госдуме выдавать "Дальневосточный гектар" под охотугодья
сегодня, 17:10
В настоящий момент земли охотугодий не могут быть выданы получателям гектаров
Росрыболовство 18-19 мая проведет аукцион по продаже долей квот на добычу крабов на Дальнем ВостокеРосрыболовство 18-19 мая проведет аукцион по продаже долей квот на добычу крабов на Дальнем Востоке
сегодня, 15:40
На торги выставлены 24 лота "прибрежных" квот в Сахалинской области, Камчатском и Приморском краях
Определена компания, которая будет осуществлять реализацию списанного вооруженияОпределена компания, которая будет осуществлять реализацию списанного вооружения
сегодня, 11:00
ООО "ТрансЛом" получит такие полномочия в соответствии с указом президента РФ

Последние новости

Состоялось открытие центра современного искусства "Артэтаж" во ВладивостокеСостоялось открытие центра современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке
сегодня, 16:10
В 2017 году уже во всех выставочных залах запланирована 21 выставка
В Приморье прошла тренировка по нанесению массированного огневого удараВ Приморье прошла тренировка по нанесению массированного огневого удара
сегодня, 14:50
Тренировка корабельных сил, дальней авиации и береговых ракетных комплексов прошла к предстоящему параду 9 мая
Активист подал в суд на правительства Китая и Северной Кореи за загрязнение воздухаАктивист подал в суд на правительства Китая и Северной Кореи за загрязнение воздуха
сегодня, 12:00
За частую судебные иски подаются, когда загрязнение воздуха в Корее находится на высочайшем уровне

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению

Самые популярные

Горячие обсуждения

31.03.2017 15:10
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество 4
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки 2
03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+