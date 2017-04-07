Новый транспортный коридор "Восточный-Тайцан" начнёт работать 11 апреля

По информации зампредседателя ПК СНП города Суйфэньхэ Лю Ци, 11 апреля будет запущен новый морской транспортный коридор, грузы будут отправляться из порта Восточный (Приморский край) и до порта Тайцан (Цзянсу). Меры призваны облегчить нагрузку по железнодорожному маршруту "Россия-Азия/Харбин–Суйфэньхэ", сообщает ЕНВ.

Как сообщило Международное радио Китая, Лю Ци отметил, что запуск нового международного рейса позволит снизить транспортные издержки и повысить конкурентоспособность предприятий, а также сэкономить время и себестоимость перевозки груза.

По имеющимся данным, на первом этапе планируется отправка грузов по маршруту трижды в месяц, за одну поездку может быть переправлено более 600 контейнеров. Судна будут следовать по территории вдоль реки Янцзы по маршруту Шанхай, Сучжоу, Нинбо, Суйчжоу, Суцянь, Фучжоу, Цюаньчжоу, Наньтун, Чжанцзяган.

Напомним, в конце 2016 года АО "Восточный Порт", входящий в состав крупнейшего портового угольного холдинга России ООО "Управляющая портовая компания", стал резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Третья очередь является продолжением существующего угольного производственного перегрузочного комплекса АО "Восточный Порт" и представляет собой полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской с параллельным предоставлением услуг по хранению и обработке угля.