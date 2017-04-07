"Дальневосточны завод "ЭКОЛОС" займется производством очистных установок в Уссурийске

Инвестор Свободного порта Владивосток "Дальневосточный завод "ЭКОЛОС" выступил с инициативой создать производственный кластер по крупносерийному выпуску очистных установок в Уссурийске. Первым шагом создания кластера станет запуск производства оборудования для очистки сточных вод на основе применения мембранных технологий с объемом инвестиций в 5,5 млн. рублей. Инвестор ведет покупку линии по изготовлению данного оборудования, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

Новое производство разместится на промышленной площадке 400 кв. м. в городе Уссурийск Приморского края. Планируется создать более 30 рабочих мест.

"В долгосрочной перспективе мы видим потенциал выхода продукции на рынки дальневосточных регионов, а затем и стран АТР, что особенно актуально в условиях сложившейся экономической ситуации. Также наш проект полностью вписывается в государственную концепцию импортозамещения. На наш взгляд, очень важно, чтобы в числе резидентов свободного порта Владивосток появлялось всё больше компаний, делающих акцент именно на собственном производстве. Это, несомненно, станет существенным подспорьем для экономики региона в целом, а производимый продукт станет более доступным для конечного потребителя. Мы, в свою очередь, предлагаем современное, эффективное и актуальное оборудование для решения острых, на данный момент, вопросов в сфере экологии, чем мы не можем не гордиться", - говорит директор ООО "Дальневосточный завод "ЭКОЛОС" Дмитрий Бобков.

Очистные установки, которые будут производиться на "Дальневосточном заводе "ЭКОЛОС", предназначены для очистки хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых и близких к ним по составу сточных вод до санитарных норм сброса. В основе работы системы мембранно-биологическая технология с использованием мембранного биореактора, с блоком предварительной механической или физико-химической очистки сточных вод и обеззараживанием ультрафиолетовым облучением. Данная технология применима в автономных и централизованных системах водоотведения, а также – в рамках отдельно взятых производств любых масштабов.

Помимо производства и монтажа очистных сооружений, компания намерена вести деятельность в сфере научных исследований и разработок. В краткосрочные планы предприятия входят оптимизация и усовершенствование существующих технологических схем очистки сточных вод, а также разработка принципиально новых методик для решения аналогичных задач.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 293 заявки на общую сумму инвестиций 311 млрд. рублей и перспективой создать 32 тысячи рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 157 компаний с объемом инвестиций на сумму более 260 млрд. рублей и перспективой создать более 24 тысяч рабочих мест.