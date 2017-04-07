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Стиль жизни

06 апреля 2017, 11:50
Владивостоке состоится пресс-конференция с Шри Шри Рави Шанкар

Во Владивостоке состоится пресс-конференция с Шри Шри Рави Шанкар

Духовный лидер известен своей миротворческой деятельностью, которую ведет более 40 лет

В пятницу 7 апреля 2017 года в отеле Hyundai состоится официальная пресс-конференция с всемирно известным общественным деятелем, выдающимся гуманитарным и духовным лидером, входящего в пятерку самых влиятельных людей Индии по версии журнала Forbes, номинантом на Нобелевскую премию мира, обладателем звания "Верховный Учитель Йоги" - Господином Шри Шри Рави Шанкар, сообщает ЕНВ.

Рави Шанкар с самого рождения был необыкновенным ребенком. По словам матери, он начал медитировать в возрасте трех лет, а к четырем годам мог наизусть прочесть "Бхагавадгиту". Получив современное классическое образование, к 17 годам он постиг всю духовную мудрость индийской философии. А в 1982 году, выйдя из 10-дневного молчания, предложил человечеству "чудесный подарок" — сударшан-крию — дыхательную практику, которая быстро завоевала широкое признание.

В 1981 году он основал Международную некоммерческую организацию "Искусство жизни", обладающую особым консультативным статусом Совета ООН по экономическим и социальным вопросам. Организация имеет аккредитованных представителей в подразделениях ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене. Кроме этого, "Искусство жизни" выступает официальным консультантом совместно с Всемирной Организацией Здравоохранения по развитию Международной политики Здравоохранения в ХХI веке. Целью деятельности "Искусства жизни" является развитие общечеловеческих ценностей и, тем самым, устранение агрессии и конфликтов во всем мире. В ее курсах приняли участие более миллиона человек.

В 1986 году деятельность Рави Шанкара была отмечена президентом Индии. Он также председательствовал на многочисленных международных конференциях по вопросам здоровья и взаимоотношения между людьми и получил несколько наград за гуманитарные программы.

Метки: йога, конференция

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