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06 апреля 2017, 09:00
Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за 1-й квартал 2017 года увеличился на 12,2 %

Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за 1-й квартал 2017 года увеличился на 12,2 %

Товарооборот с Китаем на ДВЖД осуществляется через Гродеково – Суйфэньхэ и Камышовая – Хуньчунь

Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе-марте 2017 года составила, по оперативным данным, 11,5 млн тонн, что на 5,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, при этом через железнодорожные пограничные переходы с Китаем, расположенные на полигоне Дальневосточной магистрали, в январе-марте 2017 года перевезено более 3,1 млн. тонн внешнеторговых грузов, что на 12,2 % превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

Международный товарооборот с Китаем осуществляется через два железнодорожных пограничных перехода. Через самый крупный и грузонапряженный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ (КНР) перевезено 2 млн. 355 тыс. тонн – на 12,8 % больше, чем в январе-марте прошлого года. Другой пограничный пункт пропуска с Китаем, Камышовая – Хуньчунь, переработал более 796,9 тыс. тонн грузов, увеличив объем грузовой работы на 10,4 %.

Помимо российского экспорта (лес, уголь, железная руда), через переход Гродеково – Суйфэньхэ росли перевозки транзитных контейнеров. В первом квартале они превысили 2 тыс. TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте). При этом в марте перевезено 916 TEU, что в полтора раза больше результата предыдущего месяца. В структуре транзита наибольший объем занимают пиломатериалы, однако перевозятся и сельскохозяйственные товары, такие как соевые бобы, кукуруза, крахмал и рис.

Метки: ДВЖД

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