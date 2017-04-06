Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

06 апреля 2017, 00:10
За первые месяцы нового года поток туристов из Китая снова возрос

За первые месяцы нового года поток туристов из Китая снова возрос

Количество гостей из Поднебесной, посетивших регион за 2016 год, составило 420 тысяч человек

За первый квартал 2017 года число туристов из Китая, прибывших в Приморье, по сравнению с тем же периодом 2016 года возрос более чем на 35 процентов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Поток туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает неуклонно увеличиваться. Так, в приморском департаменте туризма сообщают, что во время действия межправительственного соглашения Китая и РФ о турпоездках нескольких групп, оформляющихся в безвизовом режиме, за первые месяцы 2017 года на территории Приморского края побывало 14 тысяч жителей Китайской народной республики.

"Все это более, чем на 35 процентов увеличивает количество туристов в 2017 году по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тогда в первую декаду мы подсчитали 10 тысяч туристов из разных регионов Китая", – сравнили показатели в департаменте.

Глава департамента туризма Приморского края Константин Шестаков считает, что наблюдающийся интерес жителей Китая к Приморскому краю говорит о высокой туристической привлекательности региона.

Как известно, за 2016 год общее количество туристов из Китая в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых поездках увеличился на 60%: в край въехало почти 200 тысяч китайских граждан. Общее же количество гостей из Поднебесной, посетивших регион на всем протяжении прошлого года, составило 420 тысяч человек.

Сейчас Приморский край находится на втором месте среди регионов РФ по объему турпотока из КНР. На первом месте расположилась Москва. Вице-губернатор края Евгений Полянский считает, что данная динамика весьма закономерна, так как Китая всегда считался стратегическим партнером. Совместно с приграничными китайскими провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян регион реализует множество проектов в сфере экономики, образования, культуры и спорта, что, безусловно, стимулирует рост интереса народов друг другу.

"Но главную цель в привлечении туристов в наш регион составляет активно внедряющаяся туриндустрия. А это и интегрированный развлекательный комплекс "Приморье", современный океанариум, Приморская сцена легендарного Мариинского театра, мы проводим Тихоокеанский туристский форум, международнуюдрифт-битву PrimRing, кинофестиваль стран АТР “Меридианы Тихого”, разрабатываем новые туристские маршруты. Именно благодаря этим мероприятиям регион стал более узнаваем не только на территории России, но и за рубежом, в том числе среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона", – прокомментировал ситуацию Евгения Полянский.

Отметим также, что Приморский край входит в десятку наиболее привлекаемых туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах Интернета.

Метки: Китай, туризм

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В миграционной службе появятся специалисты по сурдопереводуВ миграционной службе появятся специалисты по сурдопереводу
вчера, 17:50
МВД России решит проблему глухих и глухонемых людей при обращении в органы
Министерство труда и соцзащиты определит, кто должен осуществлять уход за больными на домуМинистерство труда и соцзащиты определит, кто должен осуществлять уход за больными на дому
вчера, 15:50
Ведомство разработало профессиональный стандарт сиделок
Около 8 тысяч человек в 2016 году переехали на Дальний ВостокОколо 8 тысяч человек в 2016 году переехали на Дальний Восток
вчера, 11:10
Таковы итоги реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом за прошедший год

Последние новости

"Дальневосточны завод "ЭКОЛОС" займется производством очистных установок в Уссурийске"Дальневосточны завод "ЭКОЛОС" займется производством очистных установок в Уссурийске
сегодня, 12:40
Планируется создать более 30 рабочих мест
Во Владивостоке состоится пресс-конференция с Шри Шри Рави ШанкарВо Владивостоке состоится пресс-конференция с Шри Шри Рави Шанкар
сегодня, 11:50
Духовный лидер известен своей миротворческой деятельностью, которую ведет более 40 лет
Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за 1-й квартал 2017 года увеличился на 12,2 %Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за 1-й квартал 2017 года увеличился на 12,2 %
сегодня, 09:00
Товарооборот с Китаем на ДВЖД осуществляется через Гродеково – Суйфэньхэ и Камышовая – Хуньчунь

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению

Самые популярные

Горячие обсуждения

31.03.2017 15:10
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество 4
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки 2
03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+