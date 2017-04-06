За первые месяцы нового года поток туристов из Китая снова возрос

За первый квартал 2017 года число туристов из Китая, прибывших в Приморье, по сравнению с тем же периодом 2016 года возрос более чем на 35 процентов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.



Поток туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает неуклонно увеличиваться. Так, в приморском департаменте туризма сообщают, что во время действия межправительственного соглашения Китая и РФ о турпоездках нескольких групп, оформляющихся в безвизовом режиме, за первые месяцы 2017 года на территории Приморского края побывало 14 тысяч жителей Китайской народной республики.



"Все это более, чем на 35 процентов увеличивает количество туристов в 2017 году по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тогда в первую декаду мы подсчитали 10 тысяч туристов из разных регионов Китая", – сравнили показатели в департаменте.



Глава департамента туризма Приморского края Константин Шестаков считает, что наблюдающийся интерес жителей Китая к Приморскому краю говорит о высокой туристической привлекательности региона.



Как известно, за 2016 год общее количество туристов из Китая в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых поездках увеличился на 60%: в край въехало почти 200 тысяч китайских граждан. Общее же количество гостей из Поднебесной, посетивших регион на всем протяжении прошлого года, составило 420 тысяч человек.



Сейчас Приморский край находится на втором месте среди регионов РФ по объему турпотока из КНР. На первом месте расположилась Москва. Вице-губернатор края Евгений Полянский считает, что данная динамика весьма закономерна, так как Китая всегда считался стратегическим партнером. Совместно с приграничными китайскими провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян регион реализует множество проектов в сфере экономики, образования, культуры и спорта, что, безусловно, стимулирует рост интереса народов друг другу.



"Но главную цель в привлечении туристов в наш регион составляет активно внедряющаяся туриндустрия. А это и интегрированный развлекательный комплекс "Приморье", современный океанариум, Приморская сцена легендарного Мариинского театра, мы проводим Тихоокеанский туристский форум, международнуюдрифт-битву PrimRing, кинофестиваль стран АТР “Меридианы Тихого”, разрабатываем новые туристские маршруты. Именно благодаря этим мероприятиям регион стал более узнаваем не только на территории России, но и за рубежом, в том числе среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона", – прокомментировал ситуацию Евгения Полянский.



Отметим также, что Приморский край входит в десятку наиболее привлекаемых туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах Интернета.