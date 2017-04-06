К международной продовольственной выставке в Приморье проявили интерес более 70 компаний

Выставка "Дальагро. Продовольствие", которая состоялась в Приморском конгрессно-выставочном центре "Терминал Экспо", в этом году прошла не только на новых площадках, но и глобально изменила программу. Теперь в нее вошла официальная часть, во время которой участники смогли вести переговоры в формате В2В, сообщает ЕНВ.

Кроме того, здесь был налажен "Центр закупок", который проходил прямо в середине выставки и стал объединяющей частью продавцов и покупателей, призванный помочь наладить между ними деловые отношения.

В работе выставки приняли участие более 70 компаний из разных городов России и зарубежных стран – Китая, Республики Корея, Новой Зеландии и Шри-Ланки. Главная специфика выставки – обилие иностранных предприятий. Дальневосточные производители в этом году выразили куда меньший интерес к сельскому хозяйству края.

Эксперты заявляют, что уменьшение числа приморских компаний на официальных мероприятиях далеко не первый случай набирающего силу тренда. Многие отрасли отсутствовали уже в прошлом году, например, молочная.

Но не только продукции молокоперерабатывающих предприятий не оказалось на выставке – почти полностью отсутствовала хлебопекарная отрасль, а также кондитерская. Те компании из Приморья, кто все же представил данные отрасли были единичными. Не оказалось и продукции известных приморских рыбопереработчиков. Вероятно, их место заняли поставщики якутской рыбы, а также хабаровские производители копченой рыбы.

Зато появилась площадка для сельскохозяйственной техники, позволившая показать ее не только на картинке. Традиционно выставку посетили также российские компании, предлагающие различные препараты для сельхозпроизводства, удобрения, средства защиты растений. И даже недавно созданный в стране Союз экспортеров сельхозпродукции прибыл на выставку в регион.

"На выставке оказалась не только продукция производителей различных отраслей, но и техника, удобрения и многое другое. Основной положительный момент в том, что Приморский край находится близко от центров производства. Приморская логистика позволяет решать огромные задачи с вывозом продукции. Сельхозпроизводители, примкнув к нашему союзу, смогут поучаствовать и во многих других международных выставках. Так, им будет предоставлена консультационная помощь, они получат также возможность участвовать на электронной торговой площадке, представленной в сети Интернет", - рассказал президент Союза экспортеров Сергей Григорьев.

На выставку прибыли шесть официальных делегаций из КНР. Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь в приветственной речи к участникам во время церемонии открытия отметил, что сейчас в Китае уже появились электронные торговые площадки, специализирующиеся на продаже российских товаров. В крупнейшем китайском интернет-магазине "Таобао" также запущен российский павильон, где главным образом продается сельскохозяйственная продукция.

Также, консул КНР во Владивостоке представил данные статистики, относительно которой в прошлом году импорт Приморского края китайских фруктов и овощей составил 11% от общего объема импорта, достигнув $200 млн. Во Владивостоке повсеместно представлена китайская сельскохозяйственная продукция. В то же время в Китае повышенным спросом пользуются экологически чистые продукты питания.

"Приморье находится в особом положении среди регионов России. Климатические условия края позволяют на широком уровне развить сельское хозяйство. Сотрудничество с Приморьем уже сейчас дает поистине высочайшие результаты. Помимо прочего, мы ведем переговоры для сотрудничества в сфере растениеводства и животноводства. Мы развиваем сотрудничество в разных сферах", - сообщил Янь Вэньбинь.