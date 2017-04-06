В Китае проверили регионы на выполнение обязательств по ликвидации последствий смога

Министерство охраны окружающей среды КНР вызвало на этой неделе высших должностных лиц из семи районов в Пекине, Тяньцзине и городах провинций Хэбэй и Шаньси для объявлениявыговора за неудовлетворительную работу по контролю над загрязнением воздуха в этом году, сообщает ЕНВ.

Все местные лидеры признали проблемы и подписали письма с обязательством в министерство, пообещав представить свои планы исправления ситуации в течение 20 дней.

По данным министерства, качество воздуха ухудшилось в семи районах и городах в первом квартале этого года.Экологическая инспекция министерства также обнаружила серьезные нарушения норм техники безопасности в этих регионах. Об этом накануне заявил глава департамента экологической инспекции министерства ЛюЧангэн.

С 15 февраля по 18 марта в министерстве работали свыше 260 инспекторов, проверявших усилия по борьбе с загрязнением воздуха в Пекине, Тяньцзине и провинциях Хэбэй, Шаньси, Шаньдун и Хэнань.

Из 8500 проверенных фирм и правительственных ведомств проблемы были обнаружены нарушения, связанные с деятельностью в 3 000 должностных лиц, включая фальсификацию данных в большом числе из них.

После проведения экологических инспекций министерство намерено провести в апреле выборочные проверки, чтобы гарантировать соблюдение ограничений загрязнения воздуха.