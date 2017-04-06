В миграционной службе появятся специалисты по сурдопереводу

2 апреля на Федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован проект о внесении изменений в Порядок определения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, исполнение обязанностей по которым требует владения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации навыками русского жестового языка, утвержденный приказом МВД России, сообщает ЕНВ.

На данный момент в подразделениях по вопросам миграции отсутствуютспециалисты, владеющие навыками русского жестового языка. В 2016 году было определено, в каких отделах появились полицейские с навыками сурдоперевода и тифлосурдоперевода (для людей с нарушениями органов слуха и зрения):

Дежурные части;

Служба участковых уполномоченных;

Патрульно-постовая служба;

Вневедомственная охрана;

Уголовный розыск.

Данным изменением МВД РФ пополняет этот список миграционной службой. Для того, чтобы заполнить необходимые документы глухонемому человеку ранее необходимо было нанимать специального переводчика, чего, как правило, мигранты не могут себе позволить.

Теперь же, нанимать никаких переводчиков или иных лиц не нужно. Так, в отделении будет специально обученный для общения с глухонемыми людьми специалист.

Издание проекта приказа необходимо в целях обеспечения прав и свобод граждан соответствующей категории и формирования в МВД России условий для их реализации.

Напомним, что в апреле 2016 года семеро полицейских во Владивостоке прошли двухнедельный курс обучения языку жестов. Это был первый пилотный выпуск. Теперь полицейские, закончившие курсы, в рамках занятий по боевой и служебной подготовке смогут обучить языку жестов своих коллег. Также будет продолжено сотрудничество с Приморским региональным отделением организации инвалидов "Всероссийское общество глухих".