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Общество

05 апреля 2017, 15:50
Министерство труда и соцзащиты определит, кто должен осуществлять уход за больными на дому

Министерство труда и соцзащиты определит, кто должен осуществлять уход за больными на дому

Ведомство разработало профессиональный стандарт сиделок

30 марта на обсуждение на сайт федерального портала нормативных правовых актов был выставлен проект об утверждении профессионального стандарта "Специалист по уходу (сиделка)", сообщает ЕНВ.

Что касается специалистов по уходу, то, как показывает статистика, их услуги особенно востребованы. Ежегодно в России в уходе нуждаются 1,5 миллиона человек, перенесших инсульт, три миллиона человек с болезнью Альцгеймера, три миллиона пациентов с онкологическими заболеваниями, 200 тысяч человек с рассеянным склерозом, 500 тысяч человек, перенесших тяжелые травмы. А сколько просто пожилых людей почтенного возраста, которые нуждаются в постоянной заботе?

В проекте прописано, что сиделка, как ни странно, не обязана будет иметь медицинское образование. Однакоона обязательно должна окончить специализированные курсы продолжительностью не менее шести месяцев, на которых тех научат оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, специалисты должны будут владеть навыками по уходу за больными после инсульта. Ещё сиделки обязаны будут найти подход к каждому больному или пожилому человеку, быть корректными и вежливыми.

В их обязанности войдет создание благоприятного макроклимата в доме, где они будут находиться, а именно следить за чистотой, готовить, подогревать пищу, также по просьбе подопечных читать книги и газеты, гулять с ним и т.д.

В настоящее время частными сиделками, чаще всего, являются медицинские сёстры, но их не так уж и много. Это очень характерно для дальневосточного региона, так как зарплата медсестры в федеральном округе – от 12 до 25 тысяч рублей, а услуги приносят доход в два раза больше.

Во Владивостоке медсёстры соглашаются помогать больным и пожилым на дому, как правило, только за хорошие деньги – в среднем не менее 30 тысяч рублей в месяц. Но такие траты могут позволить себе лишь обеспеченные люди. За среднюю стоимость в 10-12 тысяч рублей в месяц в интернете можно найти помощницу по уходу из стран ближнего или дальнего зарубежья.

По прогнозам специалистов, данная квалификация будет очень востребована во всех регионах Российской Федерации.

Метки: Министерство труда, сиделка

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