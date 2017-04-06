Во Владивостоке художник Николай Смирнов проведет лекцию "Опыт арктической биеннале в Якутске"

8 апреля в 19:00 в кинозале ЦСИ "Заря" художник и куратор Николай Смирнов расскажет о проекте нулевой арктической биеннале "Йоссо. Вечная мерзлота". Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Автор, который курировал основной проект биеннале в Якутске в 2016 году, расскажет о художественном и кураторском исследовании в процессе подготовки выставки, взаимодействии с локальным художественным контекстом и научными институциями. Также лекция затронет такие темы, как анимизм, неформальное краеведение, деконструкция научного дискурса и геологический феминизм.