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Стиль жизни

05 апреля 2017, 14:10
Во Владивостоке художник Николай Смирнов проведет лекцию "Опыт арктической биеннале в Якутске"

Во Владивостоке художник Николай Смирнов проведет лекцию "Опыт арктической биеннале в Якутске"

Участник арт-резиденции "Заря" расскажет о проекте нулевой арктической биеннале

8 апреля в 19:00 в кинозале ЦСИ "Заря" художник и куратор Николай Смирнов расскажет о проекте нулевой арктической биеннале "Йоссо. Вечная мерзлота". Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Автор, который курировал основной проект биеннале в Якутске в 2016 году, расскажет о художественном и кураторском исследовании в процессе подготовки выставки, взаимодействии с локальным художественным контекстом и научными институциями. Также лекция затронет такие темы, как анимизм, неформальное краеведение, деконструкция научного дискурса и геологический феминизм.

Николай Смирнов (р. 1982) - художник, географ, куратор, исследователь. Закончил географический факультет МГУ и факультет живописи МГАХИ им. Сурикова. Работает с пространственными практиками и репрезентациями пространства в искусстве, науке и повседневности. Участник нескольких десятков групповых выставок. Куратор проектов "Метагеография" (совместно с Дмитрием Замятиным и Кириллом Светляковы, Государственная Третьяковская галерея, г. Москва) и "Вечная мерзлота" (Арктическая биеннале, г. Якутск, 2016). Номинант премии "Инновация" (2016, кураторский проект "Метагеография", совместно с Кириллом Светляковым). Автор ряда исследовательских текстов, опубликованных в: "Художественный Журнал", "Разногласия", "ЦЭМ", "Городские исследования и практики". Член научных экспедиций и бывший сотрудник лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики (Якутск-Москва). Проект Николая Смирнова в арт-резиденции "Заря" будет посвящен истории торгового дома "Кунст и Альберс", известного в настоящее время как владивостокский ГУМ.

Метки: биеннал, лекция

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