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Политика

05 апреля 2017, 11:40
Александр Коваль избран мэром Арсеньева

Александр Коваль избран мэром Арсеньева

Отборочные испытания прошли четыре кандидата

Мэром Арсеньевского городского округа по результатам депутатского голосования избран Александр Коваль. Всего в конкурсе на замещение должности главы муниципалитета участвовали четыре кандидата, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

"Согласно законодательству, руководители городов и районов проходят несколько этапов, прежде чем их кандидатуры представляют на голосование депутатскому корпусу. Тщательно проверяются биографии участников, немалое значение имеет опыт работы и наличие собственной концепции развития муниципального образования. В итоге в Арсеньеве отборочные испытания прошли четыре кандидата, но самым достойным признан Александр Коваль – именно он набрал наибольшее количество голосов", – отметили в ведомстве.

Коваль Александр Васильевич родился 1957 году в Арсеньеве Приморского края.

В 1976 году окончил Приморский авиационный техникум. В 1976-1978 годах служил в рядах Советской Армии. В 1983 году окончил Дальневосточное высшее инженерно-морское училище имени Геннадия Невельского по специальности "Судовые машины и механизмы".

С 1983 года работал на заводе "Аскольд", где прошел карьерный путь от мастера до директора по экономике и финансам.

С 2012 года занимал должность председателя Думы Арсеньевского городского округа.

Метки: Арсеньев, мэр

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