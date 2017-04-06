Александр Коваль избран мэром Арсеньева

Отборочные испытания прошли четыре кандидата
Мэром Арсеньевского городского округа по результатам депутатского голосования избран Александр Коваль. Всего в конкурсе на замещение должности главы муниципалитета участвовали четыре кандидата, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.
"Согласно законодательству, руководители городов и районов проходят несколько этапов, прежде чем их кандидатуры представляют на голосование депутатскому корпусу. Тщательно проверяются биографии участников, немалое значение имеет опыт работы и наличие собственной концепции развития муниципального образования. В итоге в Арсеньеве отборочные испытания прошли четыре кандидата, но самым достойным признан Александр Коваль – именно он набрал наибольшее количество голосов", – отметили в ведомстве.
Коваль Александр Васильевич родился 1957 году в Арсеньеве Приморского края.
В 1976 году окончил Приморский авиационный техникум. В 1976-1978 годах служил в рядах Советской Армии. В 1983 году окончил Дальневосточное высшее инженерно-морское училище имени Геннадия Невельского по специальности "Судовые машины и механизмы".
С 1983 года работал на заводе "Аскольд", где прошел карьерный путь от мастера до директора по экономике и финансам.
С 2012 года занимал должность председателя Думы Арсеньевского городского округа.