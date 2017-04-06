Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

05 апреля 2017, 11:10
Около 8 тысяч человек в 2016 году переехали на Дальний Восток

Около 8 тысяч человек в 2016 году переехали на Дальний Восток

Таковы итоги реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом за прошедший год

В прошлом году на Дальний Восток переехали 7,8 тысячи человек, принявших участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Ожидается, что в 2017 году в регион приедет еще около 3500 бывших жителей России и членов их семей.

Сегодня в программе участвуют семь субъектов Дальнего Востока — Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Сахалинская, Амурская, Магаданская, Еврейская автономная области. На согласовании в Правительстве Российской Федерации находится региональная программа содействия переселению соотечественников в Республику Саха (Якутия).

"Территории характеризует растущий рынок труда, высокая потребность в рабочих кадрах. Предусмотрена возможность повышения квалификации, переобучения, профориентации. Кроме того, дальневосточные субъекты, являясь приоритетными для заселения, предлагают очень емкие меры поддержки переезжающим", - отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Чаще всего на Дальний Восток переселяются жители Украины (47%), Таджикистана (18%) и Армении (10%). В минувшем году больше всего соотечественников переехало в Приморье, Хабаровский край, Магаданскую и Сахалинскую области.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, сегодня в макрорегионе создаются новые инструменты развития территорий, их главная задача - создание новых производств, а значит и новых рабочих мест. 

"Меры экономического стимулирования Дальнего Востока направлены на то, чтобы регион стал точкой притяжения для как можно большего числа людей. Чтобы люди приезжали сюда, связывали свою судьбу с перспективным регионом, работали здесь, создавали семьи. Запуск новых инвестиционных проектов позволит создать более 83 тысяч новых рабочих мест", - подчеркнул глава ведомства. 

Для переселенцев разработаны различные меры поддержки, так участники программы получают российское гражданство по ускоренной схеме, подъемные в размере 240 тысяч рублей и 120 тысяч на каждого члена семьи, возмещение затрат на проезд и провоз багажа, имущества и транспорта к новому месту жительства. На месте вселения в случае отсутствия работы выплачивается пособие по безработице. Предусмотрены и другие меры поддержки - бесплатная медицинская помощь, образование, социальное обслуживание и т.д.

Серьезной мерой поддержки является предоставление земельных участков по программе "Дальневосточный гектар". Ожидается, что интерес к возможностям развития частных хозяйств на дальневосточной земле будет расти.

Как отмечал вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев: "Чем большее количество инструментов мы сейчас используем, тем больше надежды, что российский Дальний Восток станет удобным, комфортным местом для жизни людей".

Всего с 2007 года на территорию Дальнего Востока въехали 44 500 соотечественников, из них 27 800 - участники госпрограммы и 16 600 - члены их семей. 

Метки: госпрограмма, переселение

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

За первые месяцы нового года поток туристов из Китая снова возросЗа первые месяцы нового года поток туристов из Китая снова возрос
сегодня, 00:10
Количество гостей из Поднебесной, посетивших регион за 2016 год, составило 420 тысяч человек
В миграционной службе появятся специалисты по сурдопереводуВ миграционной службе появятся специалисты по сурдопереводу
вчера, 17:50
МВД России решит проблему глухих и глухонемых людей при обращении в органы
Министерство труда и соцзащиты определит, кто должен осуществлять уход за больными на домуМинистерство труда и соцзащиты определит, кто должен осуществлять уход за больными на дому
вчера, 15:50
Ведомство разработало профессиональный стандарт сиделок

Последние новости

"Дальневосточны завод "ЭКОЛОС" займется производством очистных установок в Уссурийске"Дальневосточны завод "ЭКОЛОС" займется производством очистных установок в Уссурийске
сегодня, 12:40
Планируется создать более 30 рабочих мест
Во Владивостоке состоится пресс-конференция с Шри Шри Рави ШанкарВо Владивостоке состоится пресс-конференция с Шри Шри Рави Шанкар
сегодня, 11:50
Духовный лидер известен своей миротворческой деятельностью, которую ведет более 40 лет
Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за 1-й квартал 2017 года увеличился на 12,2 %Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за 1-й квартал 2017 года увеличился на 12,2 %
сегодня, 09:00
Товарооборот с Китаем на ДВЖД осуществляется через Гродеково – Суйфэньхэ и Камышовая – Хуньчунь

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению

Самые популярные

Горячие обсуждения

31.03.2017 15:10
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество 4
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки 2
03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+