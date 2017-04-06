Около 8 тысяч человек в 2016 году переехали на Дальний Восток

В прошлом году на Дальний Восток переехали 7,8 тысячи человек, принявших участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Ожидается, что в 2017 году в регион приедет еще около 3500 бывших жителей России и членов их семей.



Сегодня в программе участвуют семь субъектов Дальнего Востока — Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Сахалинская, Амурская, Магаданская, Еврейская автономная области. На согласовании в Правительстве Российской Федерации находится региональная программа содействия переселению соотечественников в Республику Саха (Якутия).



"Территории характеризует растущий рынок труда, высокая потребность в рабочих кадрах. Предусмотрена возможность повышения квалификации, переобучения, профориентации. Кроме того, дальневосточные субъекты, являясь приоритетными для заселения, предлагают очень емкие меры поддержки переезжающим", - отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.



Чаще всего на Дальний Восток переселяются жители Украины (47%), Таджикистана (18%) и Армении (10%). В минувшем году больше всего соотечественников переехало в Приморье, Хабаровский край, Магаданскую и Сахалинскую области.



По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, сегодня в макрорегионе создаются новые инструменты развития территорий, их главная задача - создание новых производств, а значит и новых рабочих мест.



"Меры экономического стимулирования Дальнего Востока направлены на то, чтобы регион стал точкой притяжения для как можно большего числа людей. Чтобы люди приезжали сюда, связывали свою судьбу с перспективным регионом, работали здесь, создавали семьи. Запуск новых инвестиционных проектов позволит создать более 83 тысяч новых рабочих мест", - подчеркнул глава ведомства.



Для переселенцев разработаны различные меры поддержки, так участники программы получают российское гражданство по ускоренной схеме, подъемные в размере 240 тысяч рублей и 120 тысяч на каждого члена семьи, возмещение затрат на проезд и провоз багажа, имущества и транспорта к новому месту жительства. На месте вселения в случае отсутствия работы выплачивается пособие по безработице. Предусмотрены и другие меры поддержки - бесплатная медицинская помощь, образование, социальное обслуживание и т.д.



Серьезной мерой поддержки является предоставление земельных участков по программе "Дальневосточный гектар". Ожидается, что интерес к возможностям развития частных хозяйств на дальневосточной земле будет расти.



Как отмечал вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев: "Чем большее количество инструментов мы сейчас используем, тем больше надежды, что российский Дальний Восток станет удобным, комфортным местом для жизни людей".



Всего с 2007 года на территорию Дальнего Востока въехали 44 500 соотечественников, из них 27 800 - участники госпрограммы и 16 600 - члены их семей.