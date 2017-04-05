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Экономика

05 апреля 2017, 10:50
В Приморском крае состоится российско-корейский форум

В Приморском крае состоится российско-корейский форум

Встреча деловых кругов двух стран пройдет во Владивостоке через две недели

Седьмой по счету Дальневосточный российско-корейский форум в скором времени пройдет в Приморье. Предприниматели и представители бизнеса представят планы сотрудничества России и Республики Корея на дальневосточной земле, сообщает ЕНВ.

В департаменте международного сотрудничества края корреспондентам рассказали, что форум пройдет в два дня, с 18 по 19 апреля в отеле "Хёндэ". Работа мероприятия будет разделена на четыре модуля, каждый будет посвящаться на дальнейшее взаимодействия двух стран в разных сферах.

"Во время проведения форума власти Приморья обсудят с корейской стороной проекты сотрудничества предприятий Республики Корея в вопросах их реализации на месте территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, будет обсуждаться и модернизация дорог в системе международных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Помимо прочего, будут затронуты темы по сотрудничеству в сфере энергетики, рыбной промышленности и строительства рыбопромысловых судов", – сообщили в департаменте.

На мероприятии состоятся встречи "MadewithRussia2017", предприниматели двух стран организуют деловую официальную встречу в формате b2b. Как сообщается, более 30 предприятий Южной Кореи будут участвовать в диалоге с Дальним Востоком.

"Как ожидается, после проведения форума мы сможем создать гибкую систему долгосрочного сотрудничества двух стран. Причем любой желающий сможет принять участие в мероприятии "MadewithRussia", – рассказали в департаменте международного сотрудничества Приморского края.

Отметим, в ноябре 2013 года в ходе переговоров лидеров двух стран – Российской Федерации и Республики Корея – была достигнута договоренность об активном сотрудничестве в направлении развития Дальнего Востока России. Дальневосточный Российско-Корейский форум – одна из площадок такого  взаимодействия.

VII Дальневосточный Российско-Корейский форум создан Генеральным консульством Республики Корея во Владивостоке при поддержке Администрации Приморского края, органов исполнительной власти субъектов ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Корпорации развития Дальнего Востока и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Метки: MadewithRussia, форум

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