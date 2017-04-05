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Китай

05 апреля 2017, 10:30
Третья группа экспериментальных зон свободной торговли заработала в Китае

Третья группа экспериментальных зон свободной торговли заработала в Китае

Теперь в Китае функционируют 11 ЗСТ

1 апреля официально началось функционирование третьей группы зон свободной торговли (ЗСТ) в семи китайских провинциях и в одном городе. Об этом официально лбьявили местные власти КНР, сообщает ЕНВ.

Согласно официальному заявлению, опубликованному в пятницу, Государственный Совет утвердил семь новых зон в провинциях Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хубэй, Сычуань и Шэньси, а также в городе Чунцин. Это третья начавшая работу группа экспериментальных зон свободной торговли в Китае после Шанхая, Тяньцзиня и провинций Фуцзянь и Гуандун.

Зона свободной торговли в приморской провинции Чжэцзян будет ориентирована на либерализацию режима торговли биржевыми товарами.

А в ЗСТ в центральной провинции Хэнань власти собираются развивать сферы транспортировки и логистики, в провинции Хубэй будут создаваться высокотехнологические базы и создаваться условия для развития экономического пояса реки Янцзы.

Зоны в Чунцине, Сычуани и Шэньси будут созданы в наименее развитых областях Китая и должны помочь регионам поднять свою экономику.

На данный момент количество экспериментальных зон свободной торговли в Китае возросло до 11, что сформировало новую всестороннюю и высокоуровневую структуру внешней открытости, характеризующуюся координацией между Восточным, Центральным и Западным Китаем, а также комплексным подходом к морским и сухопутным факторам.

"Новые экспериментальные зоны свободной торговли также будут еще лучше служить трем большим стратегиям - строительству "одного пояса, одного пути", скоординированному развитию Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, развитию экономического пояса реки Янцзы, а также региональным стратегиям - развитию Западного Китая, возрождению старых промышленных баз Северо-Восточного Китая и возрождению Центрального Китая", - заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"План ЗСТ отражает тот факт, что Китай хочет построить открытую экономику в целом, но перед этим ему приходится экспериментировать с ЗСТ в разных частях страны", - сказал заместитель директора Исследовательского института Шелкового пути Северо-западного университета Лу Шанбин. 

"ЗСТ не будут уделять приоритетное внимание определенной области, скорее, они помогут скоординировать развитие между Средним Западом и Востоком и ликвидировать пробелы", - сказал он.

Отличительной чертой созданных в этот раз экспериментальных зон свободной торговли, которые главным образом сосредоточены в Центральном и Западном, а также в Северо-Восточном Китае, является дифференцирование инноваций, сочетающее собственные компетенции со специфическими преимуществами.                Эксперты полагают, что после появления третьей группы экспериментальных зон свободной торговли, опыт реформ на "экспериментальных полях" будет копироваться и внедряться в еще больших масштабах. 

Метки: зона свободной торговли, Китай

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