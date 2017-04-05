Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

04 апреля 2017, 14:20
Правительство России вводит электронный паспорт на автомобили

Правительство России вводит электронный паспорт на автомобили

В ближайшем будущем каждый автовладелец в стране сможет оформить так называемый ЭПТС

2 апреля на федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован проектпостановления Правительства Российской Федерации "О введении в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства", сообщает ЕНВ.

Проект определяет перечень сведений, указываемых в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС), а также правила их формирования. Оформлением электронного паспорта будут заниматься автопроизводитель или его уполномоченный представитель. Таким образом, новый автомобиль при покупке уже будет обладать ЭПТС с уникальным номером.

Для регистрации транспортного средства покупателю необходимо будет сообщить инспектору ГИБДД номер электронного паспорта или идентификационный номер (VIN). Можно также предоставить выписку из электронного паспорта и договора купли-продажи. В то же время ЭПТС можно будет оформить по желанию собственника – в случае утраты или пришедшего в негодность бумажного паспорта. Принудительной замены действующего бумажного паспорта на электронный проводиться не будет. При этом, наличие и статус электронного варианта документа любое заинтересованное лицо может бесплатно посмотреть на портале систем электронных паспортов.

Также проектом постановления устанавливается предельный размер оплаты услуг, предоставляемых национальным оператором – 250 рублей, а также необходимых и обязательных услуг, предоставляемых уполномоченными организациями заявителям – 600 рублей (включая услуги национального оператора).

Проектом постановления национальным оператором в Российской Федерации выступит акционерное общество "Электронный паспорт".

Предполагается, что дополнительные сведения позволят создать историю состояния транспортного средства с момента его изготовления или ввоза на территорию Таможенного союза (куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) и до утилизации. Этапы жизненного цикла автомобиля будут формироваться в электронном виде, в том числе, компетентными государственными органами и уполномоченными организациями, что исключит умышленное искажение информации, позволит федеральным органам исполнительной власти использовать сведения для реализации задач, возложенных на них в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также будет способствовать защите прав потребителя от недобросовестного поставщика/продавца транспортного средства, которые даже при желании не смогут изменить в коммерческих интересах достоверные данные, содержащие полное описание продукции транспортного средства, срок его эксплуатации и т.д.

Данный проект распространяется на все ТС, то есть не только на те, которые привезены из-за рубежа, но и сделанные непосредственно в России. Но, при этом, ЭПТС для новых автомобилей будет оформлять производитель или его уполномоченный представитель, а ЭПТС для прочих автомобилей будет обязан оформить непосредственно владелец ТС.

Предполагается, что данный паспорт в разы усложнит искажение информации и будет способствовать защите прав потребителей на автомобильном рынке не только Российской Федерации, но и на рынках государств – членов Евразийского экономического союза.

Метки: авто, паспорт

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"Сахарный король" Роберт Куок будет заниматься добычей золота на Дальнем Востоке"Сахарный король" Роберт Куок будет заниматься добычей золота на Дальнем Востоке
вчера, 10:30
Компания Metropoly проинвестирует развитие горной промышленности региона
"о. Русский" создает зону таможенного контроля"о. Русский" создает зону таможенного контроля
03 апреля 2017, 14:40
Совещание по созданию первой зоны таможенного контроля на участке резидента свободного порта Владивосток прошло в Дальневосточном таможенном управлени
Компания из Китая планирует построить в Приморском крае новый городКомпания из Китая планирует построить в Приморском крае новый город
03 апреля 2017, 14:20
ChinaMerchantsGroup готова модернизировать порты в Надеждинском районе

Последние новости

Минобр запретит поступать в аспирантуру медицинских вузов лицам, имеющим иное базовое образованиеМинобр запретит поступать в аспирантуру медицинских вузов лицам, имеющим иное базовое образование
вчера, 13:50
Как утверждают эксперты, поправки в закон об образовании призваны устранить казусы "болонской системы"
Новшества в развитии городов Японии применят в Приморском краеНовшества в развитии городов Японии применят в Приморском крае
03 апреля 2017, 15:00
Предприниматели Японии готовы усовершенствовать архитектуру Владивостока как современного и высокотехнологичного города
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой ТоямаВ Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма
03 апреля 2017, 13:20 2
"День Тоямы" пройдет с 7 по 8 июля

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению

Самые популярные

Горячие обсуждения

31.03.2017 15:10
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество 4
03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+