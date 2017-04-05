Правительство России вводит электронный паспорт на автомобили

2 апреля на федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован проектпостановления Правительства Российской Федерации "О введении в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства", сообщает ЕНВ.

Проект определяет перечень сведений, указываемых в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС), а также правила их формирования. Оформлением электронного паспорта будут заниматься автопроизводитель или его уполномоченный представитель. Таким образом, новый автомобиль при покупке уже будет обладать ЭПТС с уникальным номером.

Для регистрации транспортного средства покупателю необходимо будет сообщить инспектору ГИБДД номер электронного паспорта или идентификационный номер (VIN). Можно также предоставить выписку из электронного паспорта и договора купли-продажи. В то же время ЭПТС можно будет оформить по желанию собственника – в случае утраты или пришедшего в негодность бумажного паспорта. Принудительной замены действующего бумажного паспорта на электронный проводиться не будет. При этом, наличие и статус электронного варианта документа любое заинтересованное лицо может бесплатно посмотреть на портале систем электронных паспортов.

Также проектом постановления устанавливается предельный размер оплаты услуг, предоставляемых национальным оператором – 250 рублей, а также необходимых и обязательных услуг, предоставляемых уполномоченными организациями заявителям – 600 рублей (включая услуги национального оператора).

Проектом постановления национальным оператором в Российской Федерации выступит акционерное общество "Электронный паспорт".

Предполагается, что дополнительные сведения позволят создать историю состояния транспортного средства с момента его изготовления или ввоза на территорию Таможенного союза (куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) и до утилизации. Этапы жизненного цикла автомобиля будут формироваться в электронном виде, в том числе, компетентными государственными органами и уполномоченными организациями, что исключит умышленное искажение информации, позволит федеральным органам исполнительной власти использовать сведения для реализации задач, возложенных на них в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также будет способствовать защите прав потребителя от недобросовестного поставщика/продавца транспортного средства, которые даже при желании не смогут изменить в коммерческих интересах достоверные данные, содержащие полное описание продукции транспортного средства, срок его эксплуатации и т.д.

Данный проект распространяется на все ТС, то есть не только на те, которые привезены из-за рубежа, но и сделанные непосредственно в России. Но, при этом, ЭПТС для новых автомобилей будет оформлять производитель или его уполномоченный представитель, а ЭПТС для прочих автомобилей будет обязан оформить непосредственно владелец ТС.

Предполагается, что данный паспорт в разы усложнит искажение информации и будет способствовать защите прав потребителей на автомобильном рынке не только Российской Федерации, но и на рынках государств – членов Евразийского экономического союза.