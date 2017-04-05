Минобр запретит поступать в аспирантуру медицинских вузов лицам, имеющим иное базовое образование

2 апреля на федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован проект о внесении изменения в часть 4 статьи 69 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в области медицины и ветеринарии), сообщает ЕНВ.

В настоящее время при приёме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантурев области медицины и ветеринарии не установлены какие-либо ограничения в отношении профиля базового высшего образования. Такая же система установлена во всех другихвысших учебных заведениях страны, поскольку с 2003 году Россия вступила в Болонский процесс, в рамках которого наша страна приняла обязательство до 2010 года реформировать национальную систему образования в соответствии с основными положениями Болонской декларации.

То есть, если человек, к примеру, обучался на инженерной специальности, то он в любом случае мог поступить в аспирантуру на научно-педагогическое направление в области медицины и ветеринарии. Что приводит к поступлению на обучение лиц, не подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в области медицины и ветеринарии, и соответственно, снижает успешность освоения этих программ.

"Мы до сих пор не понимаем стратегического вектора высшего образования в нашей стране, – объясняет ситуацию канд. полит. наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. – Экспертное сообщество разделилось. Одни уверены, что в аспирантуре и магистратуре должны обучаться только специалисты и бакалавры по этой специальности. Однако,сегодня это не так. Сейчас даже ветеринар с высшим образованием может окончить аспирантуру на политологии. Но Вы же понимаете, что это нонсенс. Можно ли сделать из ветеринара политолога, который, при этом, станет соискателем ученой степени кандидата политических наук за два-три года? Уверено отвечаю, нет", - заключила Наталья Коломейцева.

Таким образом, Минобрнауки России предлагает установить норму о необходимости наличия базового высшего образования (специалитет или магистратура) медицинского или ветеринарного профиля для поступающих на обучение пропрограммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в области медицины.

Стоит отметить, что образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в области медицины и ветеринарии пользуются хорошим спросом в Приморском крае. Например, Приморская сельскохозяйственная академия каждый год выпускает около 20 аспирантов.

Отметим, что общественные слушания на федеральном портале проектов нормативных актовпродляться до 21 апреля 2017 года.