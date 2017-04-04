"Сахарный король" Роберт Куок будет заниматься добычей золота на Дальнем Востоке

Фонд развития Дальнего Востока и частная компания Азии Metropoly, которая входит в семейный конгломерат Квок с активами 30 млрд. долларов, приняли соглашения, согласно которым в Приморский край будут созданы фонды для инвестиционных проектов в горной промышленности. Помимо этого, Приморье будет получать инвестиции в инфраструктуру и строительство, сообщает ЕНВ.

В этом году общий объем фондов будет равняться одному миллиарду долларов для каждой организации. При этом Дальний Восток будет лишь на 10% участвовать в инвестиционной политике, партнеров из Азии - на 80%. Дополнительные 10 % инвестиций регион получит от российских бизнесменов.

Как известно, "Великий Сахарный Король" Роберт Куок находится в списке самых богатых людей планеты и по версии Forbes за 2014 год занимает 95 строчку. Также, почти девяностопятилетний предприниматель является самым богатым человеком в Малайзии. Именно Куок стал основателем крупнейшей в Азии сети отелей Shangri-La. Начав простым менеджером в небольшой японской компании, Роберт Куок поднялся до богатейшего человека мира. Свое прозвище предприниматель получил как некогда владелец одного из самых крупных сахарных заводов, которым сейчас владеет компания "FELDA".

Сейчас, самые крупные предприятия бизнесмена находятся под его руководством или под руководством родственников. Бизнес Квока занимает многие сферы, от нефти до кормов для животных. На данный момент самый прибыльный проект предпринимателя - WilmarInternational – главная площадка в сфере агробизнеса в Азии.

Таким образом, в Приморье, будут направлено огромное количество инвестиций в 15 проектов по добыче золота с ресурсами 1,5 тысячи, два крупнейших медно-золотых проекта ДФО. К тому же, Metropoly будет дополнительно инвестировать семь проектов создания новейшей инфраструктуры и туристической недвижимости.

Добыча золота в ДФО будет увеличена за счет крупных залежей. Разработка территорий рудников началась недавно, а в ближайшем будущем специалисты надеются освоить новые дальневосточные территории. Среди них можно выделить месторождения "Купол" с запасами золота порядка 150 тонн и "Двойное" с запасом 60 тонн на Чукотке. В Амурской области власти и частные инвесторы рассчитывают на месторождения "Покровское" (запас около 70 тонн золота) и "Пионер".

"Мы рассчитываем сделать ДФО конкурентоспособной площадкой на международной арене. Для его развития создаются новые проекты, такие как система льгот и преференций для инвесторов, территории опережающего развития, начал работать свободный порт Владивосток. Самые лучшие условия предоставляются в регионах Дальнего востока для инвесторов. Сейчас специалисты наблюдают, что формируемое на Дальнем Востоке инвестиционное пространство востребовано как российскими, так и зарубежными инвесторами", - отметил вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, подписанные соглашения подтверждают высокий интерес зарубежных инвесторов к Дальнему Востоку, который рассматриваются азиатскими партнерами как важный транспортный коридор, пространство инвестиционных возможностей и перспективный потребительский рынок.