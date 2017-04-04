"о. Русский" создает зону таможенного контроля

В рамках рабочейвстречи рассмотрены вопросы создания зоны таможенного контроля (ЗТК) на участке резидента свободного порта Владивосток компании "о. Русский" в городе Находка Приморского края. Мероприятие состоялось под руководством начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина и при участии других представителей ДВТУ, представителей компании "о. Русский", Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилинойи представителей Корпорации развития Дальнего Востока, сообщает ЕНВ.

"Процедура свободной таможенной зоны(СТЗ) является уникальной преференцией для резидентов особых правовых режимов на Дальнем Востоке (ТОР и СПВ). Сегодня два резидента территорий опережающего развития – Судостроительный комплекс "Звезда" в ТОР "Большой Камень" и Маслоэкстракционный завод "Амурский" в ТОР "Белогорск" успешно применяют таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Среди резидентов СПВ компания "о.Русский" является первой, которая создает ЗТК для реализации инвестиционного проекта. Задача Корпорации обеспечить сопровождение инвестиционных проектов резидента и реализацию финансовых и административных условий для бизнеса, действуя по принципу "одного окна", - отмечает и.о. генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Ирина Александрова.

В ходе встречи обсудилипроблемные вопросы обустройства и оборудования участка резидента, влияющие на принятие решения о создании зоны таможенного контроля.

"Компания "о. Русский" - первый резидент, кто оформляет зону таможенного контроля в рамках особого правового режима свободного порта Владивосток. Мы сторонники конструктивной работы и уже сделали важные выводы из данного процесса. Вопросы, рассматриваемые на данном совещании и возникающие в процессе оборудования ЗТК для резидента, помогут всем сторонам выработать практику правоприменения для использования данной преференции. Пока разрабатываются регламенты и вносятся необходимые замечания и поправки, со своей стороны мы максимально оперативно готовы реагировать на поступающие заявления резидентов", - говорит начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Как отметила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина,"сегодня первый резидент СПВ обустраивает зону таможенного контроля. Для всех сторон - это первый опыт. Сейчас важно по итогам прохождения данной процедуры разработать поправки в действующий порядок, которые облегчат всем дальнейшие процессы".

Компания "о. Русский" получила статус резидента в марте 2016 года и планирует реализацию инвестиционного проекта по развитию морского туризма на территории свободного порта Владивосток. Общая сумма капиталовложений по проекту составляет 417,8 млн рублей.

"Мы являемся "первопроходцами" в вопросе создания зоны таможенного контроля для резидентов свободного порта Владивосток. Нюансов, в том числе, организационных много. Важно взаимодействие всех участников процесса и у нас выстраивается конструктивный диалог", - отметила руководитель инвестиционных проектов ООО "о. Русский" Анастасия Васюк.

По итогам встречи стороны договорились об оперативной доработке проблемных вопросов обустройства и оборудования зоны таможенного контроля на участке резидента.