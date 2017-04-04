В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма

Мероприятие состоится в июле 2017 года и будет посвящено 25-летию установления дружественных связей Приморского края и японской префектуры Тояма, сообщает ЕНВ.

Программу будущего события разрабатывают директор департамента международного сотрудничества региона Алексей Старичков и глава отдела международных связей префектурального управления Тоямы Томохиро Мацумото.

Так, празднование состоится во Владивостоке с 7 по 8 июля. В течение двух дней жители и гости края смогут получше узнать культуру префектуры Тояма. Многие смогут принять участие в семинарах, посвященных развитию экономического и туристского сотрудничества между странами и вступить в клуб почитателей префектуры.

"Главным событием первой половины этого года станет "День Тоямы" в Приморском крае. Мы специально приедем в Россию, чтобы провести выставки и мастер-классы по изготовлению изделий традиционного прикладного искусства этой префектуры, выставку лекарств и выставку туристских возможностей Тоямы. Помимо этого, все желающие смогут продигустировать японские национальные блюда", – рассказал Томохиро Мацумото.

Также, в изменяющейся современной обстановке, стороны планируют дополнить Соглашение о сотрудничестве между регионами, заключенное в 1992 году.

"Дополнительный блок мероприятий состоится на территории Владивостокского морского торгового порта, который в этом году также празднует 25-летие сотрудничества с японским партнером – портом Фусики-Тояма", – сообщил изданию представитель Японии.

На протяжении многих лет власти Тоямы сотрудничали с Приморском краем в сфере экологии и архитектуры. При администрации японской префектуры был создан Центр экологического сотрудничества в регионе Северо-Западной части Тихого океана, который много лет связывает длительное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Наиболее крупный совместно реализуемый проект двух стран с 1997 года – международный мониторинг загрязнения побережья морскими отходами искусственного происхождения.

Помимо этого, в 2001 году на территории кампуса ВГУЭС был создан японский сад камней, названный Садом Моримото в честь первого председателя общества дружбы "Тояма-Владивосток". Он был воздвигнут на средства общества и усилиями ассоциации садовников префектуры Тояма. Автор проекта – мастер японского садового искусства, профессор КугоСиндзи.

Аллея сакуры на территории кампуса ВГУЭС – подарок японской префектуры Тояма – бережно сохраняется садовниками университета как символ дружбы наших народов. Каждую весну владивостокцы и гости города приходят в университетский дендропарк полюбоваться цветением сакуры и поучаствовать в выставке японской каллиграфии.

"Несмотря на продолжительные отношения между регионами, совместных реализованных бизнес-проектов на территории Приморьямы не видим до сих пор, - подчеркивает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – И это не случайно. Некоторые наши политики до сих пор почему-то считают, что с японцами можно зарабатывать. Все сотрудничество с ними заканчивается на утечке капитала в Японию взамен на автомобили. Спросите у любого бизнесмена в Приморье: вы пытались работать с японцами? Такого узнаете о японцах, что не поверите. Весь японский бизнес на территории Приморья заканчивался на том, что те арендовывали землю и ничего не делали, только ходили по ней. Один из предпринимателейпосле десяти лет безуспешной работы с ними послал их куда подальше, затем позвал корейцев, и у тех уже через полгода прибыть была уже почти миллиард. Японцы – это "тягомоты", они ничего не изобрели сами и без чьей-либо помощи вряд ли чего-то добьются", - отметил Юрий Коломейцев

В преддверии основных торжеств, которые состоятся в Приморье в июле, японская сторона планирует провести несколько мероприятий в мае. Например, префектурой Тояма будет организован конкурс выступлений на японском языке. Помимо этого, японские партнеры ведут переговоры с Дальневосточным федеральным университетом о торжественной церемонии закладки сакуровой аллеи на территории кампуса.

Как сообщал ранее глава приморского края Владимир Миклушевский, важно развивать российско-японские отношения именно на межрегиональном уровне.