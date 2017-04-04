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Экономика

03 апреля 2017, 14:20
Компания из Китая планирует построить в Приморском крае новый город

Компания из Китая планирует построить в Приморском крае новый город

ChinaMerchantsGroup готова модернизировать порты в Надеждинском районе

Крупнейшая китайская корпорация ChinaMerchantsGroup готова инвестировать средства на реализацию проекта по строительству нового города в Приморском крае, который будет находиться на территории одного из портов региона. Эту мысль высказал заместитель генерального директора корпорации Ху Цзяньхуа, сообщает ЕНВ.

Во время развития диалога двух стран стало известно, что в первую очередь Китай интересуется новейшими регуляторными механизмами, которые совсем недавно появились в крае и уже успели создать уникальные возможности для компаний-инвесторов из-за рубежа. Корпорация ChinaMerchantsGroup уже принимает некоторое участие в развитии порта Зарубино. А теперь в планах у компании новый инвестиционный проект, который заключается в развитии одного из приморских портов по уникальной модели, находящейся в разработки у самой компании.

Краткое содержание проекта, представленное ChinaMerchantsGroup, носит название "порт – индустриальный парк – город".

"Система была придумана корпорацией для территорий, который находятся на прямой стадии развития, а впервые опробована на китайском Шеньчжэне: застоявшийся маленький городок превратился в цветущий современный город. Данная система полностью подходит для Приморского края, который напрямую создан для того, как можно быстрее взлететь", – сообщает Ху Цзяньхуа.

По мнению экспертов, все эти три составляющие, а именно – развитие портового терминала, индустриального парка и города – будут одновременно осуществлены. На данный момент корпорация ведет переговоры и разрабатывает план будущего проекта, связанных с арендой земли, созданием необходимой инфраструктуры, наймом трудовых ресурсов, а также ищет место под реализацию проекта. Инвесторы уже побывали в портах Славянка, Зарубино и Посьет.

Глава Приморского края отмечает, что сотрудничество с ChinaMerchantsGroup поможет вывести регион на новый, еще более модернизированный уровень.

"Приход в край инвесторов такого уровня – важный этап развития. Со своей стороны мы окажем компании всестороннюю поддержку. Также мы будем сотрудничать с ней с точки зрения строительства новейших зданий как бизнес-партнеры. Также мы модем помочь найти российские компании, которые готовы оказать поддержку, как Приморскому краю, так и нашим иностранным партнерам", - отметил Владимир Миклушевский.

Сейчас инвесторы приглашены к участию в строительстве международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", соединяющих порты Находка, Восточный и Зарубино с китайской границей.

"Для северо-восточных провинций Китая, Цзилинь и Хэйлунцзян, не имеющих выхода к морю, коридоры могут стать удобным логистическим центром как для внутренних транзитных перевозок в южные провинции и обратно, так и для экспорта и импорта грузов в другие государства. Дороги имеют стратегическое значение для обеих стран", – подчеркнул губернатор.

Компания ChinaMerchantsGroup – главный государственный конгломерат КНР, основная часть которого расположена в Гонконге. Основанная в 1872 году, корпорация является пионером в национальной промышленности и торговле Китая, ей принадлежит заслуга создания первого торгового флота, первого китайского банка, первой китайской страховой компании.

Сейчас ChinaMerchantsGroup, как и в старое время, принимает активное участие в экономической деятельности Китая. Компания обладает большой базой реализуемых проектов, в том числе и инвестиционных, и реализует их во всем мире в сфере энергетики, судостроения, финансовых услуг, освоения городской недвижимости. Помимо прочего, ChinaMerchantsGroup производит крупные логистические услуги и является главным инвестором платных дорожных сетей в своей стране. К началу 2017 года общая сумма капитала ChinaMerchantsGroup составила один триллион долларов США.

Метки: ChinaMerchantsGroup, Китай

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