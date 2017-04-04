Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

03 апреля 2017, 13:00
"Павлин" создаст Этническую деревню на Камчатке

"Павлин" создаст Этническую деревню на Камчатке

Резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются 9 предприятий с общим объёмом инвестиций 3,2 млрд рублей

Этническую деревню построят на территории Камчатского края. Компания "Павлин" намерена инвестировать в проект 226 млн рублей и создать 85 рабочих мест. Соответствующее соглашение инвестор заключил с Корпорацией развития Дальнего Востока, получив статус резидента свободного порта Владивосток в Петропавловске-Камчатском, сообщает ЕНВ.

В рамках проекта инвестор намерен решать задачи по организации этнокультурного туризма в регионе, демонстрируя основные хозяйственные и промысловые особенности коренных народов Камчатского края. Реализация проекта будет способствовать развитию этнического туризма и сохранению этнографического наследия Камчатского края.

Этническая деревня будет представлять собой специально оборудованный комплекс зданий, выполненных из рубленного леса: традиционные жилища коренных народов - дом мастера и летнее кафе, кузница, русская изба, два корабля – летнее кафе, фонтан, летняя сцена, причал и другие сооружения. Общая площадь Этнодеревни составит 13 тыскв.м.

В настоящее время разработана визуализация проекта, выбран подрядчик для проектирования и строительства комплекса. Строительные работы начались в августе 2016 года и продлятся два года. Ввод в эксплуатацию запланирован в августе 2018 года.

"Проект позволит внести существенный вклад в развитие рекреационно - туристической зоны Камчатки. При реализации проекта будут созданы дополнительные рабочие места. Решение получить статус резидента свободного порта Владивосток вызвано, прежде всего, возможностью получить поддержку Правительства Камчатского края в реализации данного проекта и существенные налоговые льготы", - говорит генеральный директор ООО "Павлин" Владимир Гончар.

В настоящее время резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются 9 предприятий с общим объёмом инвестиций 3,2 млрд рублей и перспективой создать 382 рабочих места.

По словам главы Минвостокразвития России Александра Галушки, механизмы Свободного порта постоянно совершенствуется. Так, принят закон об упрощенном визовом режиме в свободном порту Владивосток. В рамках такого режима для территорий Свободного порта предусматривается возможность оформления иностранными гражданами однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Закон направлен, в том числе, на развитие туризма в регионе.

"Режим Свободного порта действует в Петропавловск-Камчатском городском округе. Камчатский край предложил расширить его применение на Елизовский район, где расположен аэропорт. И в этом случае предлагаемый упрощенный визовый режим поможет привлечь на Камчатку большее число инвесторов и туристов", - отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Метки: Корпорации развития Дальнего Востока, свободный порт

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"о. Русский" создает зону таможенного контроля"о. Русский" создает зону таможенного контроля
вчера, 14:40
Совещание по созданию первой зоны таможенного контроля на участке резидента свободного порта Владивосток прошло в Дальневосточном таможенном управлени
Компания из Китая планирует построить в Приморском крае новый городКомпания из Китая планирует построить в Приморском крае новый город
вчера, 14:20
ChinaMerchantsGroup готова модернизировать порты в Надеждинском районе
Илья Шестаков: Маркетинг, качество и логистика – залог развития потребления рыбы в РоссииИлья Шестаков: Маркетинг, качество и логистика – залог развития потребления рыбы в России
31 марта 2017, 21:50
Руководитель Росрыболовства обозначил значимость развития внутреннего рынка рыбы для обеспечения продовольственной безопасности страны

Последние новости

Новшества в развитии городов Японии применят в Приморском краеНовшества в развитии городов Японии применят в Приморском крае
вчера, 15:00
Предприниматели Японии готовы усовершенствовать архитектуру Владивостока как современного и высокотехнологичного города
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой ТоямаВ Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма
вчера, 13:20
"День Тоямы" пройдет с 7 по 8 июля
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
вчера, 12:40
Государственная программа не до конца отработана

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению

Самые популярные

Горячие обсуждения

31.03.2017 15:10
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество 4
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+