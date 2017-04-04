"Павлин" создаст Этническую деревню на Камчатке

Этническую деревню построят на территории Камчатского края. Компания "Павлин" намерена инвестировать в проект 226 млн рублей и создать 85 рабочих мест. Соответствующее соглашение инвестор заключил с Корпорацией развития Дальнего Востока, получив статус резидента свободного порта Владивосток в Петропавловске-Камчатском, сообщает ЕНВ.

В рамках проекта инвестор намерен решать задачи по организации этнокультурного туризма в регионе, демонстрируя основные хозяйственные и промысловые особенности коренных народов Камчатского края. Реализация проекта будет способствовать развитию этнического туризма и сохранению этнографического наследия Камчатского края.

Этническая деревня будет представлять собой специально оборудованный комплекс зданий, выполненных из рубленного леса: традиционные жилища коренных народов - дом мастера и летнее кафе, кузница, русская изба, два корабля – летнее кафе, фонтан, летняя сцена, причал и другие сооружения. Общая площадь Этнодеревни составит 13 тыскв.м.

В настоящее время разработана визуализация проекта, выбран подрядчик для проектирования и строительства комплекса. Строительные работы начались в августе 2016 года и продлятся два года. Ввод в эксплуатацию запланирован в августе 2018 года.

"Проект позволит внести существенный вклад в развитие рекреационно - туристической зоны Камчатки. При реализации проекта будут созданы дополнительные рабочие места. Решение получить статус резидента свободного порта Владивосток вызвано, прежде всего, возможностью получить поддержку Правительства Камчатского края в реализации данного проекта и существенные налоговые льготы", - говорит генеральный директор ООО "Павлин" Владимир Гончар.

В настоящее время резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются 9 предприятий с общим объёмом инвестиций 3,2 млрд рублей и перспективой создать 382 рабочих места.

По словам главы Минвостокразвития России Александра Галушки, механизмы Свободного порта постоянно совершенствуется. Так, принят закон об упрощенном визовом режиме в свободном порту Владивосток. В рамках такого режима для территорий Свободного порта предусматривается возможность оформления иностранными гражданами однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Закон направлен, в том числе, на развитие туризма в регионе.

"Режим Свободного порта действует в Петропавловск-Камчатском городском округе. Камчатский край предложил расширить его применение на Елизовский район, где расположен аэропорт. И в этом случае предлагаемый упрощенный визовый режим поможет привлечь на Камчатку большее число инвесторов и туристов", - отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.