Жители Находки получили участки в природоохранной зоне

В безвыходной ситуации оказались многодетные семьи из Приморского края, получившие землю по региональной программе для строительства домов, теперь они не могут построить себе жилища, сообщает ЕНВ.

Участки, которые им были выделены, находятся на территории морского заказника краевого значения "Залив Востока", а значит вести на этой территории строительство незаконно. Причём, получить землю в другом месте семьи не могут, как и отказаться от этой, так как ими уже оформлено право собственности на эту землю.

Пресс-служба Законодательного собрания Приморского края сообщает: "В Находкинском городском округе сложилась беспрецедентная ситуация, заложниками которой стали как минимум 94 многодетные семьи. Их участки попали в охранную зону государственного природного комплекса морского заказника краевого значения "Залив Восток". Любая хозяйственная деятельность может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность".

Ни администрация края, ни Законодательное собрание не видят выхода из этой ситуации: "Как один из вариантов – предоставление новых участков. Но спорных моментов очень много, где точки сможет расставить, скорее всего, только суд",- так объяснил ситуацию председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Заксобрания Евгений Зотов.

Как сообщает краевой департамент земельных и имущественных отношений в Приморье многодетным семьям уже выделено более 7,5 тысяч земельных участков во Владивостоке, Уссурийске и Находке. Из-за отсутствия инфраструктуры строительство до сих пор не началось.