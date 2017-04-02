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Общество

01 апреля 2017, 19:30
Приморец покупал несуществующую недвижимость в Таиланде в течение нескольких лет

Приморец покупал несуществующую недвижимость в Таиланде в течение нескольких лет

Таким образом он оказывал "услуги" жителям Приморского края

Мошенник из Приморского края, с 2013 года находящийся в розыске, задержан в Таиланде, сообщает консульский отдел посольства России в Таиланде, сообщает ЕНВ.

Гражданин РФ Матвей Шувалов, которого ещё в 2013 году объявило в розыск УМВД по Приморскому краю по статье "мошенничество", был задержан в Королевстве Таиланд за нарушение тайских законов. Дело в том, что он обманным путём брал у своих клиентов деньги, якобы на покупку недвижимости в Таиланде, после чего улетал в эту страну и не выходил на связь.

С 2016 года Матвей Шувалов находился в международном розыске по линии Интерпола, и, после очередной попытки нелегальной продажи недвижимости уже внутри Таиланда, он был задержан. В настоящий момент решается вопрос о его депортации обратно в Россию, где он предстанет перед судом.

"Фигурант международного розыска в ближайшее время будет депортирован на Родину в целях осуществления уголовного преследования", - сообщил заведующий консульским отделом Владимир Соснов.

Шувалов находился в поле зрения правоохранительных органов с 2008 года. От его преступных действий пострадало три приморских семьи, желавших приобрести дома в Таиланде. Схема преступника выглядела следующим образом: Шувалов предлагал семьям свои посреднические услуги в покупке домов, и после получения денег якобы совершал сделку с покупкой. Однако, въезжая в новый дом, семья сталкивалась с проблемой – оказывалось, что Шувалов не купил дом, а лишь арендовал его на время. Общая сумма ущерба, причинённая семьям Приморья, составила более 322 тысяч долларов. 

Метки: Таиланд

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