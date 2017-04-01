Илья Шестаков: Маркетинг, качество и логистика – залог развития потребления рыбы в России

На расширенном заседании Коллегии Росрыболовства, посвященной итогам деятельности Агентства в 2016 году и задачам на 2017 год, обозначили создание экономики нового типа и уход от сырьевой направленности отрасли в качестве ключевых направлений развития рыбохозяйственного комплекса. Мероприятие в открытом формате проходит 30-31 марта 2017 года в Подмосковье, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Открывая заседание, заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что 2016 год стал особенным, во многом переломным для отечественного рыбохозяйственного комплекса. "Приняты важнейшие изменения в закон о рыболовстве, которые в среднесрочной перспективе изменят облик всей отрасли, создадут задел для модернизации производства, обновления флота, перехода на качественно новый уровень", – сказал он.

Представляя стратегию развития отрасли, руководитель Росрыболовства объяснил проведенную актуализацию данного документа необходимостью приведения ее (стратегии) в соответствие с реалиями сегодняшнего дня.

"На мой взгляд, сырьевая направленность остается одним из главных рисков отечественного рыболовства в условиях современной, глобальной экономики. В связи с этим ускоренная трансформация структуры производства, строительство высокотехнологичных судов и береговых заводов, расширение ассортимента продукции и развитие новых рынков потребления становится верной стратегической линией. Мы уже давно говорим о необходимости выхода на прямые поставки, построения интегрированных холдингов. Некоторые компании, наиболее прогрессивные, четко понимающие тенденции рынка, уже начали этим заниматься", – сказал Илья Шестаков.

В новой стратегии в первую очередь речь идет о реализации нескольких масштабных, комплексных инвестиционных программ. Точки роста есть в развитии глубокой переработки, прежде всего, тресковых рыб, увеличении добычи скумбрии и сардины на Дальнем Востоке, а также в развитии морских биотехнологий. По прогнозам Всемирного банка и ФАО ООН производство муки, жира и продуктов на их основе будет самым быстрорастущим сектором рыбной индустрии в следующие 10 лет. Совсем по-другому уже видятся перспективы возобновления отечественного промысла антарктического криля. Российская аквакультура может демонстрировать значительный экономический рост в основном за счет развития лососеводства и марикультуры. Существует объективная потребность в строительстве объектов рыбохозяйственной инфраструктуры, в первую очередь, портовых холодильных комплексов на Дальнем Востоке.

"Рыбной отрасли требуются по-настоящему крупные частные инвестиции, и, по согласованным с бизнесом оценкам, такие инвестиции могут быть эффективными", – подчеркнул Илья Шестаков.

Основным результатом реализации стратегических программ может стать удвоение вклада рыбохозяйственного комплекса в национальный ВВП через 10 лет. Такой рост возможен за счет кратного увеличения добавленной стоимости, получаемой российскими пользователями при эффективных освоении и переработке водных биоресурсов, в первую очередь минтая. Только в этом сегменте производство филе, фарша и кулинарных изделий, а также переработка отходов производства позволит увеличить вклад отрасли в российскую экономику более чем на 40 млрд рублей. В результате доля присутствия России на основном рынке потребления минтая – в Европейском союзе – может вырасти с 8% до 40% и более.

В проекте Стратегии заложены не только задачи, но и механизмы их реализации, как нефинансовые инструменты, так и субсидирование отрасли по ряду перспективных направлений. Как отметил Илья Шестаков, обеспечение продовольственной безопасности во многом будет определяться качеством работы по развитию внутреннего рынка потребления. Большая роль в этом процессе отводится проекту "Русская рыба", на базе которого будет последовательно формироваться полноценный маркетинговый институт международного уровня. "Рассчитываем, что с реализацией инвестиционных проектов появятся в значительных объемах новые и традиционные продукты высокого качества для конечного потребления. Будут развиваться инфраструктура холодной цепи и новые форматы торговли, включая электронную коммерцию. Три компонента – качественный маркетинг, качественный продукт и качественная логистика – залог развития потребления рыбы в России", – отметил руководитель ведомства.

Наряду со стратегическим планированием 2016 год был знаковым с точки зрения совершенствования отраслевой нормативно-правовой базы – вступил в силу обновленный закон о рыболовстве. Одно из основных нововведений – квоты на инвестиционные цели. Ожидается, что этот инструмент стимулирования сработает в тех сегментах, где существует серьезный потенциал роста.

Без дополнительных бюджетных расходов инвестквоты способны, по оценкам экспертов, привлечь свыше 200 млрд рублей инвестиций в строительство флота и береговых заводов в течение 5-7 лет. В результате могут быть построены свыше 100 судов и 10 крупных береговых заводов, что позволит увеличить годовой вклад отрасли в ВВП более чем на 50 млрд рублей. "Это внушительный рост экономической отдачи от освоения биоресурсов: свыше 50% в среднем на тонну вылова. Так что, речь здесь идет не о квотах под киль, а о квотах под добавленную стоимость", – подчеркнул Илья Шестаков. – Подзаконные акты, регламентирующие механизм распределения инвестквот, на этой неделе будут направлены в Правительство России.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Людмила Талабаева также отметила положительные изменения в отрасли, и вместе с тем, необходимость создания плацдарма для перехода на инновационное развитие: современную переработку, логистическую инфраструктуру, в том числе портовую. "Без этого качественный скачок невозможен", – подчеркнула она.

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий отметил, что рыбная отрасль в Российской Федерации в последние годы достаточно динамично развивается в отличие от других отраслей, несмотря на экономические санкции. "Та работа, которую показали рыбаки в прошлом году, освоив почти 4,7 млн тонн, заслуживает огромного уважения, – сказал Владимир Блоцкий. – В отраслевом законодательстве в прошлом году также произошли кардинальные изменения, фактически создана новая база для развития отрасли на следующие 15 лет. Для полной реализации нововведений в ближайшее время будут приняты необходимые подзаконные акты. В весеннюю сессию в Государственной думе планируем рассмотреть два важных законопроекта: о любительском рыболовстве и внесение изменений в закон об аквакультуре. Надеемся, что они также будут приняты".