Исследование: Отношение молодого поколения к стильным и не очень мужчинам Дальнего Восток

Многие граждане России стремятся подражать Европе, едут в старый свет в надежде отыскать, что-то особенное, неповторимое и модное. Мужчины в разных странах одеваются по-разному. Все зависит от культуры, воспитания и менталитета. Будем откровенны, если сравнить преобладающий стиль одежды мужчин из России и мужчин из Европы вы сразу сможете определить, кто из них, где живет. В нашей стране, в большинстве своём, не следят за модой и стилем, и чаще всего выглядят безвкусно, так считают некоторые девушки в опросе. Об итогах исследования корреспонденту ЕНВ рассказал эксперт моды Иван Федоров.

"Парни думают, что мужской моды не существует, ведь можно иметь пару джинс и кучу неподходящих по размеру футболок, чтобы выглядеть "стильно" - утверждает одна из опрошенных девушек. "В Европе мужчины следят за собой обстоятельно, вдумчиво, особенно это заметно в деталях: ремень, яркие носки или шарф, повязанный на шее" - вторит другая девушка. К сожалению, в России подобное поведение приобретает среди мужчин крайние варианты проявления стиля, на грани эпатажа.

Европейский мужчина всегда будет выглядеть удобно и стильно. А что же в Азии? Она нам ближе. Здесь очень любят классический, деловой стиль, если говорить о городах. Просто сама жизнь в мегаполисе в бесконечных офисах Токио, Гонконга, Сингапура требует классики, но есть и свои современные особенности. Например, вечером, когда все едут после работы в метро, чаще всего можно увидеть мужчин в одинаковых костюмах, разве что галстуки будут разного цвета, а на ногах кроссовки – тренд захвативший все континенты. Здесь живут по правилу "в нужном месте в нужной одежде", предпочитая комфорт, но, не выражая никакой индивидуальности. Однако, индивидуальность можно встретить на улочках оживленных базаров и парков, когда традиционные мотивы азиатских узоров переплетаются со спортивным и классическим стилями, а так же гламуром – множество паеток и страз на кепках.

Рынок Азии самый большой в мире по численности населения. На прошедших модных выставках в этом году был представлен тренд, изображать восточные символы на пиджаках - узел счастья, дракон. Вероятно, это обещает большие продажи.

Вернемся к нам в регион. Чтобы лучше разобраться в ситуации на Дальнем востоке был проведен небольшой опрос среди населения городов Дальнего востока, а именно Якутска, Хабаровска, Владивостока и Благовещенска. Возраст респондентов 18-30 лет и вот, что они сказали о стиле мужчин в их городах:

Плохо одеваются. Конечно не как в деревне, но от моды отстают на два года, если не больше. (Владимир и Анна, г. Благовещенск). В нашем городе все зависит от района. На улице Луговой большинство одеты далеко не стильно, в то время как в центре все слишком модные и пытаются это демонстрировать. А еще, когда они подворачивают штанины это просто ужас! Парни, прекратите это делать! (Ольга, г. Владивосток). Я считаю, что в нашем городе много стильных людей. Часто встречаю как молодежь, так и стариков одетых намного лучше, чем я. (Анна, г. Владивосток). Куда ни глянь, все парни одинаковые! Если говорить о молодежи, то все как из инкубатора. У всех одинаковые прически, подвернутые штанины и кроссовки зимой, ничего креативного. Но хочется отметить, что азиаты одеваются очень даже стильно, а вот русские ничего стильного и креативного придумать не могут. Джинсы, парка, кроссовки, шапка и рюкзак - вот как выглядит большинство мужчин нашего города. (Екатерина, г. Хабаровск). Не буду говорить о молодежи, хочется сказать о мужчинах постарше. В основном, то, что я вижу это классика. Большинство ходят в пальто, рубашках, классических начищенных туфлях, некоторых можно встретить в костюме. Что интересно, летом в нашем городе встречается намного больше нестильных людей, чем зимой. Возможно, это зависит от пальто? (Вероника, г. Хабаровск). Если говорить о мужчинах, то у нас усредненный вариант, как и везде в России, я думаю. Только в Якутске носят немного другую одежду, что связано с климатическими условиями самой Якутии. Но у нас люди достаточно много зарабатывают, чуть больше, чем во Владивостоке и, соответственно, могут позволить себе дорогую, качественную одежду каких-либо брендов. Например, я часто встречаю на ногах парней джорданы. Прожив во Владивостоке несколько лет, я считаю, что жители Якутска намного более стильные, чем жители Владивостока. Хотя за пределами Якутска дела обстоят намного хуже. (Ирина и Александр, г. Якутск).

Опрошенных привлекает casual стиль, объясняя это тем, что он простой, не вычурный и удобный. Оказалось им не симпатичны "заглаженные, прилизанные" стильные мужчины, то есть когда видно, что человек слишком старался над своим внешним видом.

Какому выводу мы приходим? Очевидно, что большинство мужчин предпочитают два стиля в одежде, классический и casual. Классический или деловой стиль одежды мужчины любят просто, потому что слишком много времени проводят на работе, где есть дресс-код. Вряд ли вы увидите мужчину в костюме, который решил просто прогуляться по парку, наверняка после прогулки он пойдет на деловую встречу.

Классический стиль включает в себя черный, серый или темно-синий пиджак и брюки, белую рубашку, неброский галстук и начищенные туфли. Что же тогда представляет собой casual стиль? Вообще, стиль casual появился в то время, когда бизнесменами становились люди, которые совершенно не разбирались в стиле и дресс-коде. Они не обращали внимания на то, что на них надето, когда шли на деловую встречу, они просто надевали свои любимые джинсы, водолазку и кеды. Именно благодаря таким людям появился casual или повседневный стиль. Самый простой пример образа данного стиля это рубашка, пиджак и джинсы, а на ногах могут быть лоферы, броги или даже кеды, но никаких классических ботинок. Стиль casual - это огромный простор для фантазии. Здесь не нужно сочетать ремень с обувью, как, например, в деловом стиле, вы можно надеть яркие или даже с рисунком носки, но главное помнить о гармонии цветов и сочетании с каким-нибудь одним предметом вашего образа. В повседневном стиле очень актуально носить свитера или кардиганы, с рубашкой и джинсами. В общем, здесь, по сравнению с классическим стилем, простор для ваших идей и экспериментов.

Подводя итоги, хочется сказать, что мужчины Владивостока должны, просто обязаны следить за своим внешним видом. Выбирайте casual, повседневный стиль, если идете на прогулку, в кино или кафе. А классический стиль поможет вам выглядеть солидно и, возможно, добиться успехов в карьере. Следите за чистотой своей одежды и за аккуратностью своей прически. А главное, будьте разными. Не нужно повторять все современные тренды, чтобы быть стильным. Проявите фантазию, и успех вам обеспечен.