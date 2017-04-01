Домашних животных поставят на учёт

Комитет Госдумы по экологии начал обсуждение поправок к законопроекту об ответственном обращении с животными. Среди идей - обложить заводчиков налогом, составить список опасных пород собак и запретить держать дома леопардов, удавов и обезьян, сообщает ЕНВ со сыслкой на "Парламентскую газету".

Законопроект об ответственном обращении с животными был принят в первом чтении в 2011 году и с тех пор находился на рассмотрении Госдумы. За шесть лет в него внесено 300 поправок, 100 из них за последний месяц. "Смысл закона — защитить людей от животных и животных — от людей", — сказала глава Комитета по экологии Ольга Тимофеева.

Ряд экспертов считают, что сферу действия законопроекта стоит сузить. Сейчас он распространяется на домашних, сельскохозяйственных, цирковых и лабораторных животных. "Законопроект "захлебнулся", потому что в нём хотели прописать всё про всех и сразу", — считает Тимофеева. Так что ко второму чтению предлагается исключить статьи, касающиеся лабораторных и сельскохозяйственных животных.

Авторы поправок сходятся в одном - необходимо усилить ответственность за жестокое обращение с животными: запретить выкладывать видеоконтент с издевательствами, закрыть притравочные станции, законодательно ввести стерилизацию бездомных животных. Среди спорных моментов — организация приютов, содержание диких зверей в квартирах. Ещё одна тема, которую активно обсуждали, — нужно ли включать в законопроект правила обращения с "твёрдыми испражнениями животных". "Допустимо это для федерального закона или это должны быть санитарные нормы или подзаконные акты?" — обозначила суть сомнений Ольга Тимофеева. Кстати, в поправках Правительства для владельцев, которые не убрали за питомцем или выгуливали его без поводка, предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей. Если человека поймают повторно, ему придётся заплатить до 20 тысяч.

Заместитель председателя комитета Владимир Панов пояснил, что в законопроекте появляется определение животного как существа, которое испытывает эмоции и страдание. "На этом фундаменте строятся все дальнейшие нормы, — сказал депутат. — Определяется порядок содержания, порядок выгула, вводится главное определение — что такое жестокое обращение с животными".

В Кодекс об административных правонарушениях будут введены 5 новых статей. Одна статья будет касаться ответственности владельца животного, которое нанесло кому-то ущерб, и четыре статьи связаны с жестоким обращением с животными. Штраф за это составит для граждан от 5 до 15 тысяч, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

Комитет выступает за создание списка особо опасных пород собак, которых нельзя будет выгуливать без поводка или намордника. Но ряд экспертов выступают против, мотивируя это тем, что поведение собаки зависит не от породы, а от воспитания. Законодатели также уверены, что нужно запретить держать в квартирах диких животных.

Основой для работы закона о животных должна стать система их регистрации. Нормы об обязательной регистрации животных содержатся в законе о ветеринарии, принятом два года назад. Но они не действуют, так как Минсельхоз не успел разработать подзаконные акты, касающиеся учёта кошек и собак. Зато успели со свиньями, коровами и пчёлами — порядок их регистрации определён. Представитель министерства пообещал, что в 2018 году правила "переписи" кошек и собак будут приняты.

"Мы заинтересованы в том, чтобы эти правила были разумными, — сказал Владимир Панов. — Потому что загонять людей силой и требовать от них деньги за регистрацию каждой кошки и собаки неправильно".

Есть предложения передать обязанность по регистрации на региональный уровень — пусть на местах сами определяют порядок учёта. Однако председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин подчеркнул, что все нормы закона должны быть едины для всей страны - это принципиальная позиция Совета Федерации. "Если отдать регистрацию на откуп регионам, любая формулировка будет трактоваться так, как воспитан тот или иной руководитель", — согласился с ним актёр и зоозащитник Леонид Ярмольник. И предложил присылать ветеринаров на дом к тем владельцам, которые сами не соизволят отвести на регистрацию домашних животных. Кстати, журналисты, присутствующие на заседании комитета, тоже внесли лепту в законопроект. Большинство представителей массмедиа готовы зарегистрировать своих питомцев, но только при условии, что это будет бесплатно. О чём и проинформировали законодателей.

В итоге было решено разбить все поступившие поправки к закону по блокам и в апреле обсудить их на заседаниях рабочей группы при Комитете по экологии. А также просчитать экономическую составляющую — во сколько обойдётся регионам реализация закона, в том числе регистрация домашних животных и стерилизация бездомных. Эксперты предлагают брать деньги на это из налогов, которыми стоит обложить заводчиков собак и кошек, а также питомники, где разводят диких животных. Сейчас они находятся вне налогового поля.