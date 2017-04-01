Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

31 марта 2017, 12:10
Китайский самолет-амфибия совершит свое первое испытание в мае
Китайский самолет-амфибия совершит свое первое испытание в мае

Китайский самолет-амфибия совершит свое первое испытание в мае

AG600 является крупнейшим лайнером своего рода в мире

Крупный "амфибийный" самолет AG600 отправится в свой первый полет в мае из южно-китайского города Чжухай, сообщает ЕНВ со ссылкой на Aviation Industry Corp of China (AVIC).

AG600, являющийся самым большим в мире водно-воздушным самолетом, проведет полное испытание в полете над землей в конце мая и на воде – во второй половине 2017 года, сообщается в пресс-релизе AVIC.

37-метровый AG600 с размахом крыла 38,8 метров имеет максимальный взлетный вес 53,5 тонн. Он может собирать 12 тонн воды за 20 секунд и перевозить до 370 тонн воды на одном топливном баке.

Обладая отличной маневренностью и относительно широким диапазоном поиска, AG600 будет очень полезен для эксплуатации водных ресурсов, мониторинга морской среды, обнаружения и транспортировки различного рода сырья.

Метки: амфибия, самолет

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Китайская компания строит сеть для расширения доступа в Интернет в АфрикеКитайская компания строит сеть для расширения доступа в Интернет в Африке
30 марта 2017, 22:20
Китайский провайдер CCS уже договорился об этом с правительствами пяти стран
Китай построит самый крупный многофункциональный исследовательский центр нанотехнологий в миреКитай построит самый крупный многофункциональный исследовательский центр нанотехнологий в мире
30 марта 2017, 11:00
Ввод центра в эксплуатацию намечен в следующем году
В Китае проходит "туалетная революция" для привлечения туристовВ Китае проходит "туалетная революция" для привлечения туристов
29 марта 2017, 13:10
В 2017 году ТАР выделит 173 млн. долл США на строительство и реконструкцию двух тысяч туалетов

Последние новости

Илья Шестаков: Маркетинг, качество и логистика – залог развития потребления рыбы в РоссииИлья Шестаков: Маркетинг, качество и логистика – залог развития потребления рыбы в России
вчера, 21:50
Руководитель Росрыболовства обозначил значимость развития внутреннего рынка рыбы для обеспечения продовольственной безопасности страны
Исследование: Отношение молодого поколения к стильным и не очень мужчинам Дальнего ВостокИсследование: Отношение молодого поколения к стильным и не очень мужчинам Дальнего Восток
вчера, 16:00
Мужчины Владивостока должны, просто обязаны следить за своим внешним видом
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города объединяющие мировое сообществоАлександра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города объединяющие мировое сообщество
вчера, 15:10 3
Благодаря Португалии произошло смещение торговых путей из Средиземного моря в Атлантический океан

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?

Самые популярные

Горячие обсуждения

31.03.2017 15:10
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города объединяющие мировое сообщество 3
18.03.2017 17:00
Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+