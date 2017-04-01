Китайский самолет-амфибия совершит свое первое испытание в мае

Крупный "амфибийный" самолет AG600 отправится в свой первый полет в мае из южно-китайского города Чжухай, сообщает ЕНВ со ссылкой на Aviation Industry Corp of China (AVIC).

AG600, являющийся самым большим в мире водно-воздушным самолетом, проведет полное испытание в полете над землей в конце мая и на воде – во второй половине 2017 года, сообщается в пресс-релизе AVIC.

37-метровый AG600 с размахом крыла 38,8 метров имеет максимальный взлетный вес 53,5 тонн. Он может собирать 12 тонн воды за 20 секунд и перевозить до 370 тонн воды на одном топливном баке.

Обладая отличной маневренностью и относительно широким диапазоном поиска, AG600 будет очень полезен для эксплуатации водных ресурсов, мониторинга морской среды, обнаружения и транспортировки различного рода сырья.