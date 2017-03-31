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Общество

30 марта 2017, 22:30
Магазины Приморского края проверяют на наличие жевательной резинки с призывами к опасным действиям

Магазины Приморского края проверяют на наличие жевательной резинки с призывами к опасным действиям

Компанией Wrigley были разработаны неоднозначные вопросы и задания

Пресс-служба администрации Приморского края сообщает о решении межведомственного совета по защите прав потребителей провести мониторинг торговых объектов края. Ряд магазинов Приморья уже проверены на наличие в ассортименте жвачки, в упаковках которых находятся специальные вкладыши, содержащие задание для юных любителей этого продукта, сообщает ЕНВ.

Проблема в том, что выполнение этих заданий может травмировать ребёнка или принести вред его здоровью. Директор краевого департамента лицензирования и торговли Елена Коваль заявила о том, что об опасном продукте сообщили 17 марта родители детей, купивших эту жвачку.

С тех пор проверено уже 156 торговых точек, в 10 из них данная жевательная резинка была обнаружена. Обращение, в котором содержится рекомендация приостановить торговлю жевательной резинкой фирмы Wrigley, уже направлено в 2,5 тысячи торговых точек края. "Экспертное заключение сделает Роспотребнадзор", - отметила Елена Коваль.

Заместитель губернатора Приморского края Денис Бочкарёв во время заседания совета по защите прав потребителей сказал следующее: "Этот вопрос затрагивает каждого из нас не как представителя государственной структуры, а как родителей – у меня у самого трое детей. В таких нестандартных ситуациях мы должны действовать очень быстро и слаженно. Работа с предприятиями торговли должна быть продолжена до полного прекращения реализации опасного продукта".

Помимо Приморского края магазины на наличие в продаже жевательной резинки "Five. Правда или действие" начали проверять на Сахалине, в Оренбурге, Астрахани и Краснодаре. Родители обеспокоились содержанием вопросов и заданий: например часто встречались такие вопросы как "что точно надо успеть сделать перед смертью? Поделись ответом в Сети".

Примерами заданий, которые в перспективе могут привести к риску для жизни можно привести следующие:  "Действие: вызови такси и попроси водителя отвезти тебя к нему в гости", "Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи" и т.п.

Компания Wrigley уже заявила о снятии с производства данного вида продукции, однако некоторые партии до сих пор остаются на прилавках. Также компания разместила на своём официальном сайте следующую информацию: "Уважаемые потребители, "Правда или действие" — это развлекательная промоакция, которая проводится в разных странах мира и предлагает получить положительные новые впечатления в компании друзей и близких от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. В рамках акции потребителям предлагалось более 900 различных заданий и вопросов. Несмотря на многочисленные положительные отзывы об этой акции, которые мы получили от российских потребителей, мы учли текущий тревожный контекст и обращения наших потребителей, сообщивших нам о том, что отдельные задания могут быть неоднозначно восприняты и создавать предпосылки для небезопасного поведения, и полностью, немедленно и добровольно прекратили данную активацию".

Отметим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала этот продукт "безобразием" и призвала бороться с таким типом товаров на рынке.

Метки: жевательная резинка, запрет

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