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Китай

30 марта 2017, 22:20
Китайская компания строит сеть для расширения доступа в Интернет в Африке

Китайская компания строит сеть для расширения доступа в Интернет в Африке

Китайский провайдер CCS уже договорился об этом с правительствами пяти стран

Китайский телекоммуникационный провайдер China Communications Services Corp. (CCS), являющийся наиболее крупным подрядчиком по строительству телекоммуникационных сетей в Китае, в скором времени будет реализовывать проект информационной магистрали в Африке, сообщает ЕНВ.

В апреле 2015 года выдвинутая Китаем инициатива объединённых проектов создания "Экономического пояса Шёлкового пути" и "Морского Шёлкового пути XXI века" под названием "Один пояс и один путь" оказала поддержку в рамках инициированного CCS "Восьми вертикальных и восьми горизонтальных" планов в Африке. Проект будет охватывать крупные города в большинстве африканских стран. По завершении проект станет основой для построения региональных, городских, и беспроводных сетей телекоммуникации.

Проект будут поддерживать китайские предприятия, которые займутся модернизацией оптоволоконных сетей, подключением информационной магистрали и стимулированием экономического роста на африканском континенте.

Как сообщил вице-президент провайдера CCS Сюй Чугуо, по прошествии строительства информационной магистрали будут созданы ряд рабочих мест на территории Африки. Он добавил, что компания уже подписала меморандумы о взаимопонимании с Танзанией, Нигерией, Угандой, Руандой и Бурунди.

"Проект будет гарантировать больший доступ африканцев к высококачественным сетям", - сообщил министр связи и информационных технологий Эфиопии Дебрестион Гебремикал. Он полагает, что проект информационной магистрали будет способствовать экономическому и социальному развитию в Эфиопии.

На данный момент основная социальная прослойка Африки – рабочее население. В последние годы здесь наблюдается массовый спрос на связь и телекоммуникационные услуги со стороны рынка. В 2016 году на информационные продукты и услуги было потрачено в общей сложности 42,8 млрд. долларов.

Метки: Африка, интернет, связь

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