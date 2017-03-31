Госавтоинспекция Приморья информирует о введении ограничений для начинающих водителей

05 апреля 2017 года вступает в силу постановление Правительство РФ от 24 марта 2017 года №333 "О внесении изменений в постановление Совета Министров -Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090". Изменения вводят ограничения для водителей, стаж вождения которых составляет менее двух лет, сообщает ЕНВ.

Водитель со стажем менее двух лет не может буксировать другие транспортные средства. Это должны делать более опытные водители. Нарушение данной нормы образует состав административного правонарушения по ст. 12.21 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки", предполагающей предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров, - нарушение данной нормы образует состав административного правонарушения по ст. 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей", предполагающей наложение административного штрафа в размере пятисот рублей".

На транспортных средствах, управляемых начинающими водителями, обязательно наличие опознавательного знака "Начинающий водитель". В противном случае, в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Предполагается, что принятые решения приведут к улучшению обстановки на российских дорогах.

На сегодняшний день ГИБДД Приморского края фиксирует рост аварийности с участием начинающих водителей. С начала года число таких дорожно-транспортных происшествий возросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего зарегистрировано 108 ДТП, в результате которых 10 человек погибли, в том числе 1 ребенок, 144 – получили травмы различной степени тяжести.