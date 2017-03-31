Во Владивостоке в ходе обыска у одного из организаторов сети казино обнаружено 42,5 млн. рублей

Следственным комитетом Российской Федерации по Приморскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении преступной группы, организовавшей сеть казино в не игровой зоны. В ходе обыска у одного из организаторов в сейфовом хранилище обнаружены и изъяты денежные средства и драгоценности в общей сумме почти 42,5 млн. рублей (120 тыс. долларов США, 1,5 тыс. Евро, 25 млн. рублей) и ювелирные украшения, сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

Ранее сообщалось, СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" вне игорной зоны, совершенных организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в период времени с апреля 2016 года по март 2017 года, группа лиц незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" вне игорной зоны, в игровых заведениях, расположенных в разных местах в городе Владивостоке.

Между сообщниками были распределены роли, согласно которым участники организованной группы осуществляли организацию охраны и хозяйственного обеспечения игровых заведений, обеспечение учета и инкассацию извлекаемых в качестве дохода в особо крупном размере денежных средств, а также общее руководство сетью игровых заведений.

В рамках расследования уголовного дела и проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, злоумышленники занимались преступной деятельностью с 2012 года, при этом доход участников организованной преступной группы с пяти игорных заведений составил не менее 120 млн. рублей в год.

Фигурантам предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр, а так же дача взятки. В настоящее время под подпиской о невыезде и надлежащем находятся поведении находятся 3 администратора, 1 администратор под домашним арестом, под стражей находятся 3 организатора, кроме того, под домашним арестом находится полицейский, оказывавший услуги "крышевания" незаконного бизнеса.

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции возбуждено по факту получения взятки. Сотрудник отделения по борьбе с преступлениями, совершенными на территории отдела полиции № 4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владивостоку подозревается в получение взятки.

По версии следствия, в период времени с июня 2016 по март 2017 года подозреваемый лично получал взятку в виде денег в сумме не менее 120 тыс. рублей от двух членов преступной группы, организовавших незаконные казино вне игорной зоны. Деньги передавались за бездействие со стороны подозреваемого, а именно, за непресечение их преступной деятельности, в связи с организацией азартных игр. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональных УМВД и УФСБ. Расследование ведут следователи Следственного комитета РФ по Приморскому краю.