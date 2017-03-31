Минвостокразвития предлагает защитить права инвесторов в сфере аквакультуры на Дальнем Востоке

Минвостокразвития РФ предлагает внести ряд поправок в законодательство, снимающих ряд барьеров для бизнеса в сфере аквакультуры на Дальнем Востоке. Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению соблюдения требований законодательства о рыболовстве, аквакультуре и сохранении водных биологических ресурсов на территории ДФО, сообщает ЕНВ.

Совещание прошло в Хабаровске в режиме видеоконференции под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина.

Как сообщил Сергей Качаев, по поручению вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева Минсельхозом России совместно с Минвостокразвития России подготовлены поправки в ряд законопроектов.

Так, например, в Земельном кодексе предлагается предусмотреть возможность предоставлять в аренду без проведения торгов земельные участки лицам, с которыми заключен договор пользования рыбоводным участком. В Федеральном законе о частной и охранной деятельности может быть предусмотрена норма, позволяющая рыбоводным хозяйствам пользоваться услугами частных охранных организаций для защиты своих рыбоводных участков. При этом в законе об аквакультуре предлагается установить возможность использования свободной части акватории рыбопромысловых участков для осуществления индустриальной аквакультуры.

Сергей Качаев напомнил, что министерство разработало новый механизм вовлечения рыбоводных участков в хозяйственный оборот.

Фонд развития Дальнего Востока планирует создать автоматизированную информационную систему, в которой будет доступна интерактивная карта с сеткой доступных для рыбоводства участков акватории морей Дальневосточного бассейна и формой приема заявок от потенциальных инвесторов. Для этого вся акватория будет разделена на условные участки площадью по 100 гектар. Пилотный проект будет реализован для Приморского края.

Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, "предоставление рыбоводных участков для разведения аквакультуры должно быть максимально удобным, по аналогии с тем, как предоставляется сегодня "дальневосточный гектар".

"Сейчас такой ресурс разрабатывается. Можно будет просто зайти на сайт и выбрать участок. Воспользоваться таким правом на получении рыбоводного участка на открытом аукционе смогут либо индивидуальные предприниматели, либо хозяйствующие субъекты. Кто больше заплатит за право пользоваться этим участком, тот его и получит. Никаких предпочтений, кроме экономики, не существует", - сказал Александр Галушка.

Для изучения участков предполагается привлечь средства инвесторов – будущих пользователей. При необходимости инвесторы смогут профинансировать работы по изучению и освоению рыбоводных участков акватории с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока под 5% годовых.

"В соответствии с этим механизмом до конца текущего года планируется выставить на торги не менее 30% морской акватории, пригодной для аквакультуры", - сказал Сергей Качаев.

По его слова, подготовленные Минвостокразвития совместно с Фондом документы по утверждению данного механизма проходят общественное обсуждение и правовую экспертизу.

"Мы рассчитываем, что межведомственная рабочая группа примет активное участие в соответствующей работе", - отметил замминистра.

Напомним, рабочая группа создана по решению совместного заседания коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Минвостокразвития России, проведенного в июне 2016 года в г. Хабаровске. Ее руководителем является заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин.

Как отметил Сергей Качаев, сегодня на Дальнем Востоке в целях аквакультуры используется 1% площади морской акватории. Выращивается всего 6 тыс. тонн товарной продукции, несмотря на то, что Дальний Восток составляет основу рыбохозяйственного комплекса страны.

Изменение такой ситуации, снятие барьеров, создание условий для привлечения инвестиций в отрасль, все эти вопросы, по мнению замглавы Минвсотокразвития, должны стать ключевыми задачами межведомственной рабочей группы.

"Она имеет все шансы на то, чтобы стать эффективной площадкой для взаимодействия бизнес-сообщества и инвесторов отрасли с надзорными, контрольными и правоохранительными и органами", - отметил он.