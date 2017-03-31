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Экономика

30 марта 2017, 14:00
На "Арктическом форуме" Россия и Китай обсудили дальнейшее сотрудничество

На "Арктическом форуме" Россия и Китай обсудили дальнейшее сотрудничество

В Архангельскепрошла встреча сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин провели встречу, в ходе форума "Арктика – территория диалога", сопредседателей китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств 29 марта в Архангельске, сообщает ЕНВ.

Стороны обсудили перспективы освоения Арктики и вопросы совместного использования Севморпути, а также взаимодействие в сферах энергетики, комплексное сотрудничество в ядерной сфере, и в сфере гражданской авиации. 

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян отметил, что китайская сторона будет активно участвовать в экологическом управлении в Арктике. Увеличит вложения, поддержит строительство передовых научно-исследовательских площадок, повысит уровень научных исследований в Арктике. Поощряет участие предприятий в строительстве для арктической навигации, укрепляет сотрудничество с арктическими странами в сфере чистых энергоносителей. Необходимо совершенствовать системы и механизмы управления в Арктике. Выступает за мирное использование Арктики, улаживание расхождений на основе международного права, оптимальное реагирование за счет международного сотрудничества на вызовы, включающие безопасность арктической навигации и экологические бедствия. Намерена совместно со всеми странами углублять обмен, расширять сотрудничество, совместно строить прекрасное новое будущее Арктики.

Российско-китайский товарооборот в 2016 году вырос на 4%, негативная тенденция переломлена, заявил Дмитрий Рогозин .

"С удовлетворением мы отмечаем, что по итогам прошлого года нам удалось преодолеть негативные тенденции двусторонней торговли и нарастить товарооборот на 4%. Мы видим очень хорошие показатели в начале этого года, в январе двусторонняя торговля увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года",  - сказал зампред правительства.

Вице-премьер Государственного совета КНР Ван Ян добавил, что благодаря личному вниманию и усилиям государственных руководителей председателя КНР Си Цзиньпиня и Президента России Владимира Путина, китайско-российские торгово-экономические отношения преодолели негативные последствия спада мировой экономики и продолжают развиваться во всех сферах.

Участники отметили, что сегодня Правительство России создает качественно новые механизмы поддержки инвесторов. Так, например льготные режимы для бизнеса созданные на Дальнем Востоке востребованы сегодня и китайскими компаниями.

На сегодняшний день китайскими инвесторами уже заявлено более 20 инвестиционных проектов для реализации в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток с объемом инвестиций около 3 млрд. долларов.

13 марта по итогам "дня китайского инвестора", проведенного вице-премьером – полпредом Президента России в ДФО Юрием Трутневым в г. Хабаровске, принято решение оказывать содействие в реализации еще 4 крупным проектам китайских компаний с объемом инвестиций 2,87 млрд. долларов. Среди них - строительство в прибрежной зоне Владивостока гостинично-жилого комплекса "Дом в море" в форме современного лайнера, создание на о.Попова морского биотехнопарка "Островной".

На ближайшее время также запланирована серия важных двусторонних мероприятий. В мае Владимир Путин отправится в Китай на форум "Один пояс, один путь" и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Россия, как и Китай, хочет продолжить расширять деловое сотрудничество во всех сферах и обеспечивать достижение результатов с помощью контактов на высшем уровне. 

Метки: Арктика, ворум, Китай

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