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Общество

30 марта 2017, 13:40
Россия увеличит число вооруженных сил до 1,9 млн человек

Россия увеличит число вооруженных сил до 1,9 млн человек

Общая численность российской армии за год увеличится примерно на 19 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штата российских Вооруженных сил. Согласно документу, с 1 июля их численность составит свыше 1,9 млн. человек, в том числе более 1 млн. военнослужащих. Всего ВС пополнится на 19 тыс. человек — 13 698 военных и 5 357 гражданских. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ЕНВ.

Согласно документу, с 1 января установлена численность военнослужащих на уровне 1,013 млн. человек при общей численности ВС 1,897 млн. человек. Ранее, в июле 2016 года, Владимир Путин увеличил штатную численность ВС России на 542 человека, до 1,885 млн. человек, при этом число военнослужащих, напротив, тогда не менялось и было на уровне 1 млн. человек.

Как пишет "Газета.Ru", некоторые из военачальников, сотрудников главных и центральных управлений Министерства обороны России высказали предположение, что увеличение штатной численности армии и флота связано в том числе с группировкой Вооруженных сил России в Сирии, в частности с созданием в этой стране постоянных баз. Специалисты не исключают, что предпринята попытка придать этому формированию стройную и законодательно закрепленную организационно-штатную структуру.

При этом источник агенства близкий к руководству Минобороны дал самое простое объяснение ситуации. По его словам, в Вооруженные силы страны просто передана штатная численность ныне расформированного Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Это и есть те самые 13 с лишним тысяч военнослужащих, уточнил он.

Метки: армия, Минобороны

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