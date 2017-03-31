Россия увеличит число вооруженных сил до 1,9 млн человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штата российских Вооруженных сил. Согласно документу, с 1 июля их численность составит свыше 1,9 млн. человек, в том числе более 1 млн. военнослужащих. Всего ВС пополнится на 19 тыс. человек — 13 698 военных и 5 357 гражданских. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ЕНВ.

Согласно документу, с 1 января установлена численность военнослужащих на уровне 1,013 млн. человек при общей численности ВС 1,897 млн. человек. Ранее, в июле 2016 года, Владимир Путин увеличил штатную численность ВС России на 542 человека, до 1,885 млн. человек, при этом число военнослужащих, напротив, тогда не менялось и было на уровне 1 млн. человек.

Как пишет "Газета.Ru", некоторые из военачальников, сотрудников главных и центральных управлений Министерства обороны России высказали предположение, что увеличение штатной численности армии и флота связано в том числе с группировкой Вооруженных сил России в Сирии, в частности с созданием в этой стране постоянных баз. Специалисты не исключают, что предпринята попытка придать этому формированию стройную и законодательно закрепленную организационно-штатную структуру.

При этом источник агенства близкий к руководству Минобороны дал самое простое объяснение ситуации. По его словам, в Вооруженные силы страны просто передана штатная численность ныне расформированного Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Это и есть те самые 13 с лишним тысяч военнослужащих, уточнил он.